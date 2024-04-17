Дженнифер Лопез показала, как изменилось ее лицо за 20 лет

Дженнифер Лопез, фото: соцсети

Актриса и певица Дженнифер Лопез показала поклонникам, как изменилась ее внешность. Знаменитость опубликовала в соцсети снимки, между которыми — 20 лет разницы.

На одном кадре певица была запечатлена в темно-синей рубашке из денима, массивных серьгах и золотом колье. Она предстала с распущенными волосами и макияжем с блестящими тенями и светлой помадой.

На другом снимке, сделанном в 2024 году, актриса позировала без одежды. На ней была только золотая цепочка. Звезда распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

В 2021 году Дженнифер Лопез воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более пяти миллионов долларов. В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Позже они сыграли свадьбу.