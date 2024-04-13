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13 апреля 2024, новость

В Голливуде анонсировали выход новой части «Очень страшного кино»

Премьера запланирована на 2025 год

Серия пародийных комедий «Очень страшное кино» получит продолжение. Кинокомпании Paramount и Miramax объявили, что выпустят новые части картин. Премьера запланирована на 2025 год.

Деталей пока известно немного. Продюсером новой части выступит Нил Х. Мориц, занимающийся производством фильмов «Форсаж». Кто займет режиссерское кресло и какой будет сюжет, продюсеры проекта пока не сообщают. 

«Очень страшное кино» является американской комедийной пародией на популярные фильмы ужасов. Эпизоды известны своими эксцентричными персонажами, абсурдными ситуациями и забавными отсылками.

На данный момент во франшизе насчитывается 5 кинолент.

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