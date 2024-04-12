Зендая рассказала, как готовилась к откровенной сцене в новом фильме

Кадр из фильма «Претенденты»

Актриса Зендая призналась, что проводила время с актерами Майком Фейстом и Джошем О’Коннором, чтобы чувствовать себя комфортно во время съемки постельных сцен в фильме «Претенденты». Об этом пишет THR.

«Я поговорила с коллегами, чтобы мы могли найти способ чувствовать себя непринужденно. Мы вместе играли в теннис, гуляли, репетировали. Мы сблизились, и нам стало хорошо друг с другом. У нас был координатор по интимным вопросам, который был фантастическим. Он очень помогал, потому что было важно, чтобы мы чувствовали себя в безопасности», — пояснила Зендая.

Слова актрисы и модели подтвердил ее коллега Майк Фейст. Он добавил, что они с О’Коннором сумели подружиться еще до старта съемок, так как проводили немало времени вместе. По словам артиста, они с коллегами смогли хорошо узнать друг друга до начала работы над фильмом, что позволило им обоим изобразить правдоподобный роман с героиней Зендаи.