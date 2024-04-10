Зендая снялась в свадебном платье

Зендая стала героиней майского выпуска американского Vogue. На обложке журнала 27-летняя актриса появилась в платье в виде ярко-красной розы. Также для фотосессии, которая проходила в Париже еще в январе, звезда «Дюны» примерила свадебный наряд от Schiaparelli Haute Couture.

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В интервью Зендая поразмышляла о ранней славе. Она отметила, что сейчас проходит этап тревожного подростка, потому что раньше у нее на это не было времени из-за съемок и работы.

«Я чувствовала, что меня поставили в очень взрослое положение. Я очень рано стала кормильцем своей семьи, и происходила большая смена ролей, и я просто становилась взрослой на самом деле», — рассказала звезда.

Она также порассуждала о своем будущем и о том, чего хочет от жизни. Зендая призналась, что планирует заниматься любимым делом, но в то же время она в любой момент может оставить карьеру ради безопасной и свободной жизни с семьей.

«И не беспокоиться о том, что, если я не буду все время давать что-то новое, то популярность пройдет. Я думаю, что всегда очень сильно из-за этого тревожилась и переживала, что люди просто будут говорить: “На самом деле я была с тобой с 14 лет, но теперь я могу без тебя, потому что ты скучная”», — призналась актриса.