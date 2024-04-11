Начались съемки фильма «Плагиатор» от режиссера «Сердца Пармы» и «Движения вверх»

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Съемки музыкальной романтической комедии «Плагиатор» режиссера Антона Мегердичева начались в Москве. Главные роли в фильме, который выйдет в прокат в 2025 году, исполнят Роман Евдокимов и Стася Милославская, сообщили ТАСС в продюсерской компании «Марс медиа».
«“Плагиатор” — не только моя первая комедия, а первая музыкальная романтическая комедия, и мне очень интересно этим заняться. Наш фильм о молодом талантливом, но не слишком удачливом музыканте, который получил возможность путешествовать в прошлое и там менять настоящее. Но по-настоящему изменить его ему удалось только в настоящем. В нашей истории мы хотим сказать — дорожи и прошлым, и настоящим, и меняй свою жизнь здесь и сейчас. Это, конечно же, семейное кино, мы надеемся сделать фильм, объединяющий разные поколения», — цитирует пресс-служба Мегердичева, известного зрителям по фильмам «Сердце Пармы» и «Движение вверх».
Главные роли исполнят Роман Евдокимов и Стася Милославская. Также в фильме снимутся Максим Лагашкин, Аглая Шиловская, Марат Башаров, Ирина Пегова и Виталий Кищенко. Впервые картина была представлена на очной защите проектов игровых фильмов в Фонде кино в июле прошлого года под рабочим названием «Гений».
Специально для фильма создадут музыкальные версии известных композиций прошлых лет в новых аранжировках. Съемки пройдут в Москве, релиз картины состоится в 2025 году.