Начались съемки фильма «Плагиатор» от режиссера «Сердца Пармы» и «Движения вверх»

«“Плагиатор” — не только моя первая комедия, а первая музыкальная романтическая комедия, и мне очень интересно этим заняться. Наш фильм о молодом талантливом, но не слишком удачливом музыканте, который получил возможность путешествовать в прошлое и там менять настоящее. Но по-настоящему изменить его ему удалось только в настоящем. В нашей истории мы хотим сказать — дорожи и прошлым, и настоящим, и меняй свою жизнь здесь и сейчас. Это, конечно же, семейное кино, мы надеемся сделать фильм, объединяющий разные поколения», — цитирует пресс-служба Мегердичева, известного зрителям по фильмам «Сердце Пармы» и «Движение вверх».