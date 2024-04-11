«Мегалополис» Копполы покажут в Каннах

Френсис Форд Коппола | Источник: Rex / Fotodom.ru

По данным издания, картина войдет в конкурсную программу смотра, а показ состоится вечером 17 мая. При этом на официальном сайте Каннского кинофестиваля подобная информация пока не представлена.

Deadline отмечает, что за возможность первыми показать фильм мэтра Голливуда боролись сразу несколько престижных кинофестивалей: в Каннах, Венеции и Торонто. Точная дата выхода картины в широкий прокат неизвестна, но ориентировочно — уже этой осенью, причем преимущественно в кинотеатрах IMAX.

Корреспондент Deadline Майк Флеминг-младший уже посмотрел новый фильм Копполы и отметил, что в нем режиссер «задается вопросом, что происходит с миром и что будет с его жителями через 100 лет». По его мнению, в «Мегалополисе» есть множество идей, соединяющих прошлое с будущим, при этом все выглядит «эпически». Кинокритик пишет, что Коппола раскрывает сложные темы за «удивительно короткие 2 часа 13 минут, не считая титров».

Фильм рассказывает о несчастном случае в будущем, который приводит к разрушению Нью-Йорка. Главный герой, гениальный архитектор Сезар Катилина, хочет перестроить мегаполис и превратить его в грандиозную столицу мира. Но он сталкивается с конкурентом в лице мэра города Фрэнка Цицерона.