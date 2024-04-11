«Мегалополис» Копполы покажут в Каннах

Мировая премьера научно-фантастического фильма «Мегалополис» Френсиса Форда Копполы пройдет на Каннском кинофестивале, сообщил Deadline.
По данным издания, картина войдет в конкурсную программу смотра, а показ состоится вечером 17 мая. При этом на официальном сайте Каннского кинофестиваля подобная информация пока не представлена.
Deadline отмечает, что за возможность первыми показать фильм мэтра Голливуда боролись сразу несколько престижных кинофестивалей: в Каннах, Венеции и Торонто. Точная дата выхода картины в широкий прокат неизвестна, но ориентировочно — уже этой осенью, причем преимущественно в кинотеатрах IMAX.
Корреспондент Deadline Майк Флеминг-младший уже посмотрел новый фильм Копполы и отметил, что в нем режиссер «задается вопросом, что происходит с миром и что будет с его жителями через 100 лет». По его мнению, в «Мегалополисе» есть множество идей, соединяющих прошлое с будущим, при этом все выглядит «эпически». Кинокритик пишет, что Коппола раскрывает сложные темы за «удивительно короткие 2 часа 13 минут, не считая титров».
Помимо него и других журналистов, на предпремьерном показе присутствовали Анжелика Хьюстон, Николас Кейдж, Энди Гарсия, Спайк Джонс, Аль Пачино, Джон Фавро, Даррен Аронофски и Шайа ЛаБаф.
Фильм рассказывает о несчастном случае в будущем, который приводит к разрушению Нью-Йорка. Главный герой, гениальный архитектор Сезар Катилина, хочет перестроить мегаполис и превратить его в грандиозную столицу мира. Но он сталкивается с конкурентом в лице мэра города Фрэнка Цицерона.
Главные роли исполнили Адам Драйвер, Форест Уитакер, Натали Эммануэль, Джон Войт . Также в фильме снялись Лоренс Фишберн, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Хлоя Файнман, Кэтрин Хантер, Дастин Хоффман, Даниэль Бернард Суини, Джейсон Шварцман, Грейс Вандервол и Джеймс Ремар.
Сюжет основан на произведении Саллюстия «О заговоре Катилины». Идея «Мегалополиса» появилась у Копполы вскоре после окончания работы над фильмом «Апокалипсис сегодня». В начале 1980-х режиссер написал сценарий с отсылками к Марку Туллию Цицерону и Луцию Сергию Катилине, но дальнейшее производство постоянно откладывалось. Бюджет картины составил более $100 млн, которые Фрэнсис Форд Коппола покрыл полностью из своих средств — доходов от собственной винодельни.