Тарасова и Ткаченко играют мужа и жену на грани развода: фото со съемок

Главные герои фильма — Аня и ее муж Сергей, уставшие от взаимных претензий и решившие наконец развестись. Но неожиданно они обнаруживают себя в странной пространственно-временной петле: выходя из дома, супруги каждый раз почему-то возвращаются в свою квартиру. Ане и Сергею предстоит понять, как вырваться из этого замкнутого круга.

Исполнительница роли Ани Аглая Тарасова рассказала, что для нее этот проект — своеобразное изучение человеческих взаимоотношений. «Для меня это история о том, как важно уметь выражать свои чувства, признавать свои ошибки, слышать, а не просто слушать, ставить себя на место другого человека. О том, как важно учиться прощать и давать второй шанс и себе, и окружающим», — добавила актриса.