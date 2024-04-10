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10 апреля 2024, фоторепортажСъемки

Тарасова и Ткаченко играют мужа и жену на грани развода: фото со съемок

Актеры появились в пижамах на первых кадрах комедии с элементами фантастики в духе «Дня сурка»

Начались съемки фантастической комедии «Встретимся вчера» с Аглаей Тарасовой и Артемом Ткаченко в роли супружеской пары, чей брак настиг серьезный кризис.

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9
фотографий
9
фотографий

Главные герои фильма — Аня и ее муж Сергей, уставшие от взаимных претензий и решившие наконец развестись. Но неожиданно они обнаруживают себя в странной пространственно-временной петле: выходя из дома, супруги каждый раз почему-то возвращаются в свою квартиру. Ане и Сергею предстоит понять, как вырваться из этого замкнутого круга.

Исполнительница роли Ани Аглая Тарасова рассказала, что для нее этот проект — своеобразное изучение человеческих взаимоотношений. «Для меня это история о том, как важно уметь выражать свои чувства, признавать свои ошибки, слышать, а не просто слушать, ставить себя на место другого человека. О том, как важно учиться прощать и давать второй шанс и себе, и окружающим», — добавила актриса.

Кроме того, в картине сыграют Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий и другие.

Режиссером выступил Александр Богуславский («Эбигейл», «Сквозь время»), сценарий написал Виктор Бондарюк. Производством фильма занимается Кинокомпания братьев Андреасян при поддержке онлайн-кинотеатра Иви.

Комедия «Встретимся вчера» выйдет на большие экраны в октябре 2024 года.

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