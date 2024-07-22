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Встретимся вчера

Встретимся вчера (2024)

Встретимся вчера
2024драмафантастика

Сюжет фильма «Встретимся вчера»

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Аня уже несколько лет замужем за Сергеем, но в последнее время их брак трещит по швам. Аня считает, что ее муж слишком инфантильный и не готов к серьезной семейной жизни. Сергей же устал постоянно выслушивать претензии от жены. Однако когда супруги решают окончательно разойтись и подать заявление о разводе, они внезапно обнаруживают себя в странной пространственно-временной петле: выходя из дома, они каждый раз почему-то возвращаются в свою квартиру; в то время как на дворе должна быть зима, погода стоит летняя; а на часах застыло время 8:45. Супруги должны не только понять, как им вырваться из этой петли, но еще и научиться уживаться друг с другом, пока они ищут выход.

«Встретимся вчера» (2024) — комедия с элементами фантастики. Главные роли в фильме сыграли Аглая Тарасова и Артем Ткаченко.

Режиссер

Александр Богуславский

В ролях

Аглая Тарасова, Артем Ткаченко, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий

Страна

Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер

Кадры

15
Кадр из Встретимся вчера
Кадр из Встретимся вчера
Кадр из Встретимся вчера
Кадр из Встретимся вчера
Кадр из Встретимся вчера
15
фотографий
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