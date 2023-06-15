Наверх

Сквозь время

Расписание и билеты
20231 ч. 50 мин.драматриллерприключенияфантастика

Сюжет фильма:

Эксцентричный изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб проводят испытания нового источника энергии. Когда сверхскоростной самолет, работающий на новой энергии, выходит из-под контроля, герои оказываются на острове, не отмеченном на картах. В таинственном тумане этого аномального места существует одновременно и прошлое, и будущее. Итану предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу.

«Сквозь время» — приключенческий триллер с Егором Корешковым и Виктором Добронравовым об ученых, попавших в зону загадочной аномалии.

Режиссер
Александр Богуславский
В ролях
Егор Корешков, Виктор Добронравов, Софья Присс, Никита Тарасов, Валерия Шкирандо, Дэниел Барнс, Егор Бероев, Кристина Кукас, Платон Алексеев, Мирослав Аксенов, Севастьян Бугаев, Андрей Жигалов
Страна
Россия
Возрастные ограничения
12 +
Подробнее
Расписание в Москве
Сегодня
Завтра (15.06.2023, четверг)
16.06.2023 (пятница)
17.06.2023 (суббота)
18.06.2023 (воскресенье)
19.06.2023 (понедельник)
20.06.2023 (вторник)
21.06.2023 (среда)
Время сеанса
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Найдено 0 сеансов в 0 кинотеатрах
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Завтра (15.06.2023, четверг)
16.06.2023 (пятница)
17.06.2023 (суббота)
18.06.2023 (воскресенье)
19.06.2023 (понедельник)
20.06.2023 (вторник)
21.06.2023 (среда)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Трейлеры2
Кадры45
45
фотографий
Похожие фильмы и сериалы
Город Юрского периода
Люди Икс: Последняя битва
Трансформеры: Последний рыцарь
Звездный путь 3: В поисках Спока
Драконий жемчуг: Эволюция
1 р.
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Звездный путь 2: Гнев Хана
Мортал Комбат
Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!
Лига справедливости
Парк Юрского периода 3
Люди Икс: Начало. Росомаха
Люди Икс: Первый класс
Универсальный солдат 3: Возрождение
Алита: Боевой ангел
Граф Монте-Кристо
Зеленый Фонарь
1 р.
G.I. Joe: Бросок кобры 2
Супербратья Марио
Дивергент, глава 3: За стеной
Читайте также
Что смотреть в кино: 20 фильмов-новинок июня
Главные российские фильмы 2023 года: 30 самых ожидаемых премьер
Егор Корешков набрал вес и сменил имидж ради роли
Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу миллион долларов компенсации
Шахназаров сравнил современное кино с наскальной живописью
Путин назвал фильм «Вызов» прорывом в мировом кино
Эмбер Херд впервые появится на публике после суда с Джонни Деппом
Путин поздравил Сергея Маковецкого с 65-летием
Дженнифер Лоуренс заявила о готовности вернуться в «Голодные игры»
Охлобыстин рассказал о желании Ефремова пойти добровольцем на СВО
Шесть человек пострадали на съемках фильма «Гладиатор 2»
Мобила, жвачка, бумер: культовые вещи из 1990-х, часто появляющиеся в кино
Толстоганова на съемках новой экранизации «Вам и не снилось»: фото с площадки
Эрнст, Пересильд и Шипенко получили госпремию за «Вызов»
Звезда сериала «Убивая Еву» начала задыхаться во время спектакля
Актер Макар Хлебников: о работе с отцом, чистке рыбы и жизни «по приколу»
88-летнего режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы
Юлия Пересильд показала, как принимала душ в космосе
Киноляп или задумка? Зрители спорят из-за ковра в фильме «Москва слезам не верит»
Том Холланд объявил о перерыве в актерской карьере
Крис Хемсворт раскритиковал фильм «Тор: Любовь и Гром»
В США арестовали актера из «Лучше звоните Солу»
Евгений Миронов вышел на сцену вместе с сыном
Джонни Депп гордится провокационной ролью дочери в сериале
Энтони Хопкинсу не понравилось сниматься в фильмах Marvel
Емеля и Кот Баюн: вышел первый трейлер «По щучьему велению»
Никиту Михалкова выписали из больницы
Кейт Уинслет вспомнила о травле после выхода «Титаника»
Скончалась латвийская актриса из «Долгой дороги в дюнах»
Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала причину госпитализации артистки
Алферова рассказала о последних совместных съемках с Абдуловым
Евгений Цыганов поздравил с 40-летием супругу Юлию Снигирь
Харрисон Форд вспомнил о конфликте с Брэдом Питтом на съемках
Все новости
Новые трейлеры
Сквозь время
Трейлер №2
Кино про бандитов
Трейлер
Элио
Трейлер (англ.)
Схватка с дьяволом
Дублированный трейлер
Спецоперация: Львица
Тизер (англ.)
Библиотекарь
Тизер
Ведьмак
Трейлер (3 сезон, англ.)
Бедные-несчастные
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Сквозь время (2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Сквозь время. Также вы можете приобрести билеты, посмотреть трейлер к фильму Сквозь время, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь