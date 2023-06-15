Эксцентричный изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб проводят испытания нового источника энергии. Когда сверхскоростной самолет, работающий на новой энергии, выходит из-под контроля, герои оказываются на острове, не отмеченном на картах. В таинственном тумане этого аномального места существует одновременно и прошлое, и будущее. Итану предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу.

«Сквозь время» — приключенческий триллер с Егором Корешковым и Виктором Добронравовым об ученых, попавших в зону загадочной аномалии.