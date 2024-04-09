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9 апреля 2024, новость

Звезда «Кухни» рассказала об отдыхе в ОАЭ

Елена Подкаминская призналась, что находится в Абу-Даби
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская улетела из России. Актриса рассказала об этом в личном блоге и призналась, что находится в Абу-Даби.

«Есть люди, которые все заранее планируют и систематизируют. И есть другие люди. Случилось “окно” в работе, увидел мечту, победил расстояние, и ты на несколько дней в оазисе красоты. И вот я начинаю свои дни с релакса в роскошном дворце на берегу Персидского залива. Классно при полной загрузке отеля чувствовать себя уединенно. Просыпаться под пение птиц, делать в тени на лужайке практику, неспешно завтракать. Отключить на время тревожность и многозадачность. В общем, все то, чего обычно лишен в московской беготне. И даже есть уверенность, что книга, наконец, будет дочитана», — поделилась артистка.

Подкаминская растит двух дочерей и сына. Старшую девочку актриса родила в 2010 году в браке с бизнесменом Александром Пляцевым, а через пять лет супруги расстались. Звезда признавалась поклонникам, что бывший муж прекрасный человек и отец для Полины, поэтому они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ребенка. По словам артистки, с Пляцевым также продолжают общаться ее родители, и знаменитость в этом ничего не смущает.

В 2017 году звезда вышла замуж за Дениса Гущина, в браке у них появились дочь Ева и сын Александр. По словам Подкаминской, ее супруг избегает публичности, поэтому она не делится снимками с ним в соцсетях и редко рассказывает об их семейной жизни в интервью.

Ранее Елена Подкаминская опубликовала фото в вечернем образе в День театра.

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