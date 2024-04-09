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9 апреля 2024, новость

Марго Робби заметили на съемках с новым цветом волос

Актриса в новом имидже снимается в фильме «Большое, отважное, прекрасное путешествие»

Голливудская актриса Марго Робби сменила имидж. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

33-летняя Марго Робби была замечена на съемочной площадке фильма «Большое, отважное, прекрасное путешествие». Актриса появилась на публике с клубничным блондом. Она была одета в темно-синюю рубашку с коротким рукавом, голубые укороченные джинсы и коричневые сапоги на каблуках. Знаменитость дополнила образ украшениями: наручными часами, несколькими браслетами и кольцом.

Фильм расскажет о двух незнакомцах, отправляющихся в поездку, которая навсегда изменит их жизнь. Режиссером картины выступит Когонада. Главные роли исполняют Марго Робби и Колин Фаррелл.

В марте журналисты обратили внимание, что внешность Марго Робби сильно изменилась с начала ее карьеры. Долгое время актрису называли представительницей типажа baby face, основными признаками которого являются круглый овал лица, пухлые губы и щеки. Однако можно заметить, что лицо знаменитости стало более очерченным. Сплетни о том, что Марго Робби прибегла к пластике, разгорелись с новой силой после того, как она вышла на красную дорожку афтепати «Оскара».

Ранее стало известно, что по игре The Sims снимут фильм с продюсером Марго Робби. Компания актрисы спродюсирует фильм по симулятору жизни The Sims.

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