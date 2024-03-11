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11 марта 2024, новость

Марго Робби пришла на афтепати «Оскара» в корсете из золота

Актриса выбрала откровенный наряд для вечеринки

Голливудская актриса Марго Робби стала гостьей вечеринки Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар 2024» в Лос-Анджелесе. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

33-летняя Марго Робби появилась на мероприятии в откровенном образе. Актриса вышла в свет в золотом корсете Mugler из коллекции весна-лето 1996 года. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости. Она дополнила его шелковой накидкой и золотыми босоножками на каблуках. Марго Робби сделали легкую укладку и нюдовый макияж.

В июле состоялся релиз фильма «Барби», в котором главные роли исполнили актеры Марго Робби и Райан Гослинг. За первые выходные картина собрала $356 миллионов по всему миру. К 31 июля кассовые сборы превысили отметку $800 миллионов. В конце января стало известно, что Американская академия кинематографических искусств и наук не выдвинула Марго Робби в претенденты на премию «Оскар».

Напомним, в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии «Оскар 2024», на красной дорожке которой блистали голливудские звезды. Все подробности 96-й церемонии читайте в нашем репортаже.

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