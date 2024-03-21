По игре The Sims снимут фильм с продюсером Марго Робби

Марго Робби | Источник: Legion-Media.ru

По популярной игре-симулятору жизни The Sims снимут фильм. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Картину спродюсирует компания голливудской актрисы Марго Робби LuckyChap. Режиссером фильма выступит Кейт Херрон, работавшая над сериалом «Локи». В создании сценария примет участие Бриони Редман, принявшая участие в создании одного из эпизодов «Доктора Кто».

Подробности о киноадаптации игры пока неизвестны, однако компания Electronic Arts, выпустившая The Sims, примет участие в создании картины.

Ранее Робби пришла на афтепати «Оскара» в корсете из золота.