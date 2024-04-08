Екатерина Климова показала, как проводит выходной с детьми

Екатерина Климова в личном блоге опубликовала видео со своими детьми — сыновьями Корнеем и Матвеем и дочерью Беллой. Актриса показала, как проходит их выходной день.
Сначала в кадре появился Корней, который обедал за столом. Его знаменитая мама нежно поцеловала. Затем звезда сериала «По законам военного времени» показала младшую дочь, которая танцевала под хит «Горький вкус» Султана Лагучева. А ее старший сын чистил свой свитер и мило улыбался.
Поклонники отметили, что в доме актрисы царит добрая и семейная атмосфера. Некоторые заметили, что старший сын Матвей все больше становится похож на своего отца, актера Игоря Петренко.
Напомним, Екатерина Климова — мама четырех детей. Старшую дочь Елизавету она родила в браке с ювелиром Игорем Хорошиловым. Вторым мужем актрисы стал коллега Игорь Петренко, с которым она прожила десять лет. В этом союзе у звезд родились сыновья Матвей и Корней.
В 2015 году Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи, от которого родила дочь Беллу. В 2019 году артисты развелись.