Екатерина Климова показала, как проводит выходной с детьми

Екатерина Климова в личном блоге опубликовала видео со своими детьми — сыновьями Корнеем и Матвеем и дочерью Беллой. Актриса показала, как проходит их выходной день.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240107&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала в кадре появился Корней, который обедал за столом. Его знаменитая мама нежно поцеловала. Затем звезда сериала «По законам военного времени» показала младшую дочь, которая танцевала под хит «Горький вкус» Султана Лагучева. А ее старший сын чистил свой свитер и мило улыбался.

Поклонники отметили, что в доме актрисы царит добрая и семейная атмосфера. Некоторые заметили, что старший сын Матвей все больше становится похож на своего отца, актера Игоря Петренко.

Напомним, Екатерина Климова — мама четырех детей. Старшую дочь Елизавету она родила в браке с ювелиром Игорем Хорошиловым. Вторым мужем актрисы стал коллега Игорь Петренко, с которым она прожила десять лет. В этом союзе у звезд родились сыновья Матвей и Корней.