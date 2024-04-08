Екатерина Вилкова с сыном (фото: соцсети)

Актриса Екатерина Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой» Ильи Любимова. Артистка поздравила Петра с днем рождения и поделилась редкими фото с ним в соцсетях.

«Этому парню сегодня 10! И я безумно его люблю! Навсегда. Мой мультик», — написала знаменитость.

Вилкова и Любимов поженились в 2011 году. Помимо сына, актеры также воспитывают 12-летнюю дочь Павлу.

Артистка признавалась, что у нее случилась истерика, когда муж сделал предложение руки и сердца. По словам знаменитости, в мечтах были «картинки из кино», но надежды не оправдались. Звезда не оценила и кольцо, которое для нее выбрал Любимов. Вилкова тогда призналась будущему мужу, что ей совсем не понравился подарок, и она стыдится этого.