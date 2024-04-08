Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
8 апреля 2024, новость

Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой»

Актриса поздравила Петра с 10-летием
Екатерина Вилкова с сыном (фото: соцсети)
Екатерина Вилкова с сыном (фото: соцсети)

Актриса Екатерина Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой» Ильи Любимова. Артистка поздравила Петра с днем рождения и поделилась редкими фото с ним в соцсетях.

«Этому парню сегодня 10! И я безумно его люблю! Навсегда. Мой мультик», — написала знаменитость.

Вилкова и Любимов поженились в 2011 году. Помимо сына, актеры также воспитывают 12-летнюю дочь Павлу.

Артистка признавалась, что у нее случилась истерика, когда муж сделал предложение руки и сердца. По словам знаменитости, в мечтах были «картинки из кино», но надежды не оправдались. Звезда не оценила и кольцо, которое для нее выбрал Любимов. Вилкова тогда призналась будущему мужу, что ей совсем не понравился подарок, и она стыдится этого.

После разговора они вместе пошли в ювелирный магазин и выбрали кольцо, от которого артистка была в восторге. По словам знаменитости, она с гордостью всем демонстрировала его, но недолго. В одну из рабочих поездок актриса забыла подарок от Любимова в туалете поезда, когда умывалась. Через несколько часов она обнаружила пропажу, но уже его не нашла.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Екатерина Вилкова
Илья Любимов
Илья Любимов
Элизабет Херли с сыном Дэмиэном
58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном
Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд вместе с дочерью вышла на подиум
Дочь Миллы Йовович Дэшилл (фото: соцсети)
Милла Йовович показала милое фото средней дочери
Анджелина Джоли с дочерями Шайло и Захарой
Дочь Джоли и Питта выбрала профессию, которая не нравится ее матери
Шарлиз Терон (фото: соцсети)
Шарлиз Терон показала редкие фото с детьми
Равшана Куркова с дочерью (фото: соцсети)
Равшана Куркова показала редкое фото дочери
Ева Мендес
Ева Мендес рассказала, кто сподвиг ее отказаться от карьеры
Андрей Мерзликин
Звезда «Бумера» показал своих повзрослевших четверых детей
Анна Пересильд
Анна Пересильд рассказала о буллинге в школе
Доминик Сигал (фото: соцсети)
Сын Стивена Сигала женился на российской модели
Элизабет Херли с сыном
Элизабет Херли рассказала, как снималась в откровенных сценах в фильме сына
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика показала свою 16-летнюю дочь
Сури Круз
В сети обсуждают внешность 17-летней дочери Тома Круза
Екатерина Климова с детьми (фото: соцсети)
Екатерина Климова показала четверых детей от разных мужчин
Евгения Абдулова
16-летняя дочь Абдулова рассказала о назойливых поклонниках
Екатерина Климова с дочерью Елизаветой (фото: соцсети)
Екатерина Климова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
«Выглядим, как балаган»: Пересильд рассказала о воспитании дочерей
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун показала редкий кадр со своим приемным сыном
Ирина Пегова с дочерью (фото: соцсети)
Ирина Пегова вышла в свет с 18-летней дочерью
Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью (фото: соцсети)
Анна Снаткина показала редкое семейное фото
Ольга Зуева
Бывшая возлюбленная Козловского показала фото в купальнике
Данила Козловский с дочерью (фото: соцсети)
Данила Козловский показал трогательные фото с 4-летней дочкой
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская объяснила, почему дети не смотрят фильмы с ее участием
Моника Беллуччи и Дева Кассель (фото: соцсети)
Моника Беллуччи показала фото с дочерью Девой Кассель
Милош Бикович
Милош Бикович впервые показал фото с сыном
Кадр из фильма «Сказки Гофмана»
Трейлер дня: Цыганов без ума от красивых рук Вилковой
Дева Кассель (фото: соцсети)
19-летняя дочь Моники Беллуччи показала чувственные фото
Киллиан Мерфи
16-летний сын Киллиана Мерфи дебютирует в полнометражном кино
Роберт Де Ниро с дочерью Джией (фото: HBO)
80-летний Роберт Де Ниро показал редкое фото со своей 10-месячной дочерью
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова рассказала о комплексах из-за Ксении Раппопорт
Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети
Дочь Кристины Асмус удивилась, что у матери нет «Оскара»
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро расплакался из-за девятимесячной дочери
Патрик Шварценеггер
Сын Арнольда Шварценеггера сделал предложение своей девушке
Ольга Рязанова
Дочь Эльдара Рязанова объяснила, почему не продолжила актерскую карьеру
Равшана Куркова
Равшана Куркова показала кадр из сериала, где снялась с дочерью
Константин и Софья Эрнст
Софья Эрнст с мужем впервые за долгое время вышли в свет с детьми
Кристина Асмус с дочерью Анастасией Харламовой на съемках фильма «Финал»
Асмус снимается с дочкой и Шведовым в новом фильме: первые кадры
Брэдли Купер с дочерью
Брэдли Купер пришел на премьеру своего фильма с 6-летней дочерью
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова трогательно обратилась к погибшему сыну
Евгения Абдулова
Вдова Абдулова была против актерской профессии дочери
Евгения Абдулова
16-летняя дочь Абдулова представила фильм с собой в главной роли
Джулия Робертс
Джулия Робертс показала архивное фото с детьми
Томас Хейден Черч, Чарли Килгор, Стерлинг Джеринс и Сара Джессика Паркер и
Сара Джессика Паркер сделала редкое селфи с тремя детьми
Евгений Цыганов с дочерью Полиной
Евгений Цыганов вывел в свет 18-летнюю дочь
Гарик Харламов с дочерью Анастасией
Гарик Харламов вывел в свет 9-летнюю дочь от Кристины Асмус
Анджелина Джоли с детьми
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Мария Михалкова-Кончаловская
Внучка Кончаловского получила роль в продолжении популярного сериала
Елизавета Боярская и Полина Цыганова в фильме «110»
Боярская и дочь Цыганова снялись вместе: первые кадры
Ольга Кузьмина
Звезда «Чебурашки» вернулась в Россию после родов в Аргентине
Лили-Роуз Депп
Дочь Джонни Деппа разочаровала фанатов откровенными фото
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356668
Во сне ты горько плакал
Трейлер
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Тизер
Кадр из фильма «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Вторая жизнь Гарольда Фрая
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер
Кадр из фильма «Малышарики. День рождения»
Малышарики. День рождения
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Эбигейл»
Эбигейл
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Манюня: Приключения в Москве
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь