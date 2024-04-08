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8 апреля 2024, новость

В Театре сатиры разгорелся скандал после кончины Ширвиндта

Уход артиста обнажил противоречия между артистами и администрацией театра
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт | Источник: Legion-Media.ru

В московском Театре сатиры накалилась обстановка после кончины его художественного руководителя Александра Ширвиндта. Об этом пишет издание mk.ru.

Противоречия между актерским коллективом и администрацией театра возникли из-за отмены спектакля «Где мы?!», единственного представления, в котором принимал участие Александр Ширвиндт в качестве актера. Планировалось, что спектакль состоится 3 апреля, но после трагического события этого не случилось.

Актер Александр Олешко, также задействованный в этой постановке, предложил не отменять спектакль, а провести своеобразный вечер памяти с участием актеров из спектакля. На таком мероприятии зрителям должны были рассказать о процессе постановки пьесы, использованных костюмах и особенностях спектакля. Новое руководство театра отклонило это предложение.

«Небольшой скандал, возникший в связи с отменой спектакля, показал, что внутри театра царит напряженная обстановка, между актерами и администрацией возникло разногласие, стена непонимания, которая только увеличивается», — сообщил источник издания.

Что касается памятного вечера, то руководство театра планировало провести ближе к 19 июля — дню, когда актеру исполнилось бы 90 лет.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев», «Небесные ласточки», «Трое в лодке, не считая собаки», «Миллион в брачной корзине». В 2000 году Александр Анатольевич стал руководить Театром сатиры и ушел с этого поста в 2021-м.

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