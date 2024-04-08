Стоянов вспомнил, как послал Михалкова

Юрий Стоянов

Актер Юрий Стоянов вспомнил, как однажды послал режиссера Никиту Михалкова во время совместного телефонного разговора. Этим звезда «Городка» поделился в онлайн-интервью с Надеждой Стрелец.

«Звонит какой-то человек и говорит: “Привет, это Михалков”. С какого боку? Я на даче, поздний вечер», — поделился артист.

Он рассказал, что затем матом посоветовал незнакомцу по телефону больше не звонить. Однако ему вновь перезвонили с фразой: «Это действительно Михалков». Чтобы убедиться в правдивости, Стоянов попросил его исполнить песню из фильма «Я шагаю по Москве», а после ее исполнения Михалков добавил: «Могу еще “Шмеля”» (из фильма «Жестокий романс» — прим. ред.).

«У меня причинно-следственная связь нарушилась. Этот звонок был не предложением сняться в фильме, а провести полностью церемонию “Золотого орла”. А уже чуть позже он мне предложил [сыграть в фильме “12”]…» — добавил Стоянов.

В той же беседе Стоянов признался, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости из-за того, что не высказывается на тему СВО. По словам актера, он не бросается громкими политическими высказываниями лишь потому, что привык говорить языком театра.