Стоянов вспомнил, как послал Михалкова

Актер Юрий Стоянов вспомнил, как однажды послал режиссера Никиту Михалкова во время совместного телефонного разговора. Этим звезда «Городка» поделился в онлайн-интервью с Надеждой Стрелец.
«Звонит какой-то человек и говорит: “Привет, это Михалков”. С какого боку? Я на даче, поздний вечер», — поделился артист.
Он рассказал, что затем матом посоветовал незнакомцу по телефону больше не звонить. Однако ему вновь перезвонили с фразой: «Это действительно Михалков». Чтобы убедиться в правдивости, Стоянов попросил его исполнить песню из фильма «Я шагаю по Москве», а после ее исполнения Михалков добавил: «Могу еще “Шмеля”» (из фильма «Жестокий романс» — прим. ред.).
«У меня причинно-следственная связь нарушилась. Этот звонок был не предложением сняться в фильме, а провести полностью церемонию “Золотого орла”. А уже чуть позже он мне предложил [сыграть в фильме “12”]…» — добавил Стоянов.
В той же беседе Стоянов признался, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости из-за того, что не высказывается на тему СВО. По словам актера, он не бросается громкими политическими высказываниями лишь потому, что привык говорить языком театра.
Ранее Стоянов призвал не смотреть первые серии «Городка». Артист с сожалением отметил, что первые выпуски юмористического шоу нельзя уничтожить.