Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
8 апреля 2024, новость

Стоянов вспомнил, как послал Михалкова

Актер рассказал, что заставил режиссера петь для подтверждения личности
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов

Актер Юрий Стоянов вспомнил, как однажды послал режиссера Никиту Михалкова во время совместного телефонного разговора. Этим звезда «Городка» поделился в онлайн-интервью с Надеждой Стрелец.

«Звонит какой-то человек и говорит: “Привет, это Михалков”. С какого боку? Я на даче, поздний вечер», — поделился артист.

Он рассказал, что затем матом посоветовал незнакомцу по телефону больше не звонить. Однако ему вновь перезвонили с фразой: «Это действительно Михалков». Чтобы убедиться в правдивости, Стоянов попросил его исполнить песню из фильма «Я шагаю по Москве», а после ее исполнения Михалков добавил: «Могу еще “Шмеля”» (из фильма «Жестокий романс» — прим. ред.).

«У меня причинно-следственная связь нарушилась. Этот звонок был не предложением сняться в фильме, а провести полностью церемонию “Золотого орла”. А уже чуть позже он мне предложил [сыграть в фильме “12”]…» — добавил Стоянов.

В той же беседе Стоянов признался, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости из-за того, что не высказывается на тему СВО. По словам актера, он не бросается громкими политическими высказываниями лишь потому, что привык говорить языком театра.

Ранее Стоянов призвал не смотреть первые серии «Городка». Артист с сожалением отметил, что первые выпуски юмористического шоу нельзя уничтожить.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Никита Михалков
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Никита Михалков
Михалков заявил об упадке актерского уровня
Никита Михалков
Никита Михалков рассказал об ударе Олега Меньшикова
Никита Михалков
Никита Михалков заявил, что работы Рязанова — не кино
Юрий Стоянов
Стоянов рассказал, как санкции в киноиндустрии повлияли на жизнь россиян
Кадр из фильма «Пять процентов»
Сухоруков рассказал о дерзком поведении Стоянова на съемках
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов рассказал, как привык отдыхать
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов извинился за похвалу плохих фильмов
Никита Михалков
Михалков назвал уехавшего из России Анатолия Белого предателем
Кадр из сериала «Олимпиада»
Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото
Ирина Мирошниченко
Михалков рассказал о жертве Мирошниченко во имя таланта
Михалков, Асмус с дочерью, Судзиловская с семьей на закрытии кинофестиваля
Кирилл Кяро
Кяро извинился перед Михалковым и Шахназаровым
Никита Михалков
Никита Михалков ответил на нежелание Кирилла Кяро работать с ним
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро объяснил, почему не хочет работать с Михалковым
Никита Михалков
Михалков назвал главную проблему российского кинематографа
Алексей Чадов на съемках фильма «Культурная комедия»
Чадов и Стоянов снялись в «Культурной комедии»: первые кадры
Кадр из сериала «Артист с большой дороги»
Стоянов сменит 10 образов на съемках нового сериала: первые фото
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»
Михалков на съемках сымитировал поджог дачи чиновника ради шутки
Гостья церемонии закрытия ММКФ 2023
Безрукова, Иванова, Волкова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2023
Настасья Самбурская
Асмус, Судзиловская, Бероев, Иванова: звезды кино на открытии ММКФ 2023
Никита Михалков
Михалков рассказал, когда запустят российский аналог «Оскара»
Юрий Стоянов сыграет обманутого киберпреступниками пенсионера
Никита Михалков
Никита Михалков впервые вышел на сцену после болезни
Никита Михалков
Михалков заявил о возвращении на сцену после выписки из больницы
Никита Михалков
Адабашьян рассказал о самочувствии Михалкова после выписки
Никита Михалков
Адабашьян заявил, что Михалков продолжает работать в больнице
Никита Михалков
Михалкова перевели из реанимации в обычную палату
Никита Михалков
СМИ: у Никиты Михалкова подтвердили коронавирус
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов заявил, что не боится стать заложником одной роли
Юрий Стоянов
Стоянов вспомнил о провальном выступлении на юбилее Михалкова
Никита Михалков
Михалков призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок
Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» (2 сезон)
Украинскую звезду «Вампиров средней полосы» Екатерину Кузнецову заменили
Анна Котова-Дерябина
Ефремов, Миронов, Хабенский: звезды на открытии ММКФ 2022
Никита Михалков
Михалков заявил, что считает бессмысленным выдвигать российский фильм на «Оскар»
Кадр из мультфильма «Бременские музыканты»
Хабенский и Стоянов снимутся в адаптации «Бременских музыкантов»
Кадр из передачи «Городок»
Стоянов пародировал мать во многих женских образах из «Городка»
Московский международный кинофестиваль
Названы даты проведения Московского международного кинофестиваля
Екатерина Ланн на съемках сериала «Вампиры средней полосы»
Дочь Догилевой снимается в продолжении «Вампиров средней полосы»
Съемки сериала «Гости из прошлого»
Стоянов снимается в сериале про путешествия во времени
Анна Матисон и Сергей Безруков
Дочки Галустяна, Безруков с женой, Снаткина на премьере «Пап»
Юрий Стоянов
Стоянов объяснил, за что ценит Урганта и Галкина
Леонид Куравлев
Никита Михалков назвал отличительную черту Куравлева
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов рассказал, почему не снимался в кино до 41 года
Никита Михалков
Михалков оценил шансы российских фильмов получить «Оскар»
Никита Михалков
Михалков назвал сериалы причиной гибели русской актерской школы
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов заявил о смерти телевидения
Ольга Бузова в спектакле «Чудесный грузин»
Бузова резко ответила на критику Михалкова в свой адрес
Мария Аронова и Владислав Гандрабура
Аронову и Железняк наградили за лучшие роли в театре
Никита Михалков
Студия Михалкова снимет фильм о битве кракена с подлодкой
Михаил Ефремов на съемках сериала «Вампиры средней полосы»
Опубликованы кадры с Ефремовым в несыгранной роли вампира
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Вторая жизнь Гарольда Фрая
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер
Кадр из фильма «Малышарики. День рождения»
Малышарики. День рождения
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Эбигейл»
Эбигейл
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Манюня: Приключения в Москве
Трейлер
Кадр из сериала «Предсказание» (2 сезон)
Предсказание
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Мой любимый чемпион»
Мой любимый чемпион
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь