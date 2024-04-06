Стало известно, как Роберт Паттинсон отреагировал на рождение ребенка

Роберт Паттинсон | Источник: Legion-Media.ru

Актер Роберт Паттинсон захотел стать многодетным отцом после рождения первенца. Об этом сообщает Daily Mail.

«Роб отнесся к отцовству так же, как и к своим ролям в кино, — с полной серьезностью и радостью. Роб хочет еще детей, и раз Сьюки тоже так считает, он готов попробовать завести еще одного, как только она будет готова», — отметил инсайдер.

Он также отметил, что актер под большим впечатлением от того, как его возлюбленная справляется с материнством.

Сьюки Уотерхаус встречается с актером Робертом Паттинсоном с 2018 года. В декабре 2022-го знаменитости дебютировали как пара на показе Dior в египетском городе Гиза. 19 ноября Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре прошлого года Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Модель вышла на публику с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце.

26 марта Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые появились на публике вместе с ребенком. Папарацци подловили знаменитостей во время прогулки в Лос-Анджелесе. Пара везла бежевую коляску с новорожденным. Влюбленных сопровождала мать модели, Элизабет.