Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
6 апреля 2024, новость

Стало известно, как Роберт Паттинсон отреагировал на рождение ребенка

Актер относится к отцовству с полной серьезностью
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон | Источник: Legion-Media.ru

Актер Роберт Паттинсон захотел стать многодетным отцом после рождения первенца. Об этом сообщает Daily Mail.

«Роб отнесся к отцовству так же, как и к своим ролям в кино, — с полной серьезностью и радостью. Роб хочет еще детей, и раз Сьюки тоже так считает, он готов попробовать завести еще одного, как только она будет готова», — отметил инсайдер.

Он также отметил, что актер под большим впечатлением от того, как его возлюбленная справляется с материнством.

Сьюки Уотерхаус встречается с актером Робертом Паттинсоном с 2018 года. В декабре 2022-го знаменитости дебютировали как пара на показе Dior в египетском городе Гиза. 19 ноября Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре прошлого года Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Модель вышла на публику с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце.

26 марта Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые появились на публике вместе с ребенком. Папарацци подловили знаменитостей во время прогулки в Лос-Анджелесе. Пара везла бежевую коляску с новорожденным. Влюбленных сопровождала мать модели, Элизабет.

Ранее невеста Роберта Паттинсона опубликовала первое фото с новорожденным ребенком.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Сьюки Уотерхаус
Suki Waterhouse
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Вторая жизнь Гарольда Фрая
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер
Кадр из фильма «Малышарики. День рождения»
Малышарики. День рождения
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Эбигейл»
Эбигейл
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Манюня: Приключения в Москве
Трейлер
Кадр из сериала «Предсказание» (2 сезон)
Предсказание
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Мой любимый чемпион»
Мой любимый чемпион
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь