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5 апреля 2024, фоторепортажСъемки

Актер из «Слова пацана» снимается в семейной комедии: первые фото

Александр Самойленко-мл., сыгравший комсомольца Дениса, вернулся в новый сезон сериала «Родители»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Стартовали съемки новых эпизодов комедийного сериала «Родители». Главные герои проекта, который начал выходить в 2015 году, — большая и шумная семья Соколовых: мама Маша (Мария Порошина), папа Саша (Александр Самойленко) и их сыновья Тимофей (Александр Самойленко-мл.), Илья (Никита Митасов) и Максим (в 4 и 5 сезонах — Артем Башенин, в 1−3 сезонах — Алексей Юрченко).

В новом, пятом, сезоне, который получил подзаголовок «Родители родителей», действие разворачивается через шесть лет после событий четвертого сезона. Семья Соколовых разрастается и переезжает в новый дом. У Тимофея и Полины (Анастасия Крылова) рождается второй ребенок, Илья женится, а Максим влюбляется в Леру (Ангелина Поплавская), которая старше его и уже воспитывает десятилетнего сына.

С момента выхода четвертого сезона прошло четыре года, и за это время актер Александр Самойленко-мл. успел сыграть еще одну заметную роль — комсомольца, руководителя ОКОД Дениса Коневича в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам актера, этот проект оказал огромное влияние на все сферы его жизни, и в первую очередь — на профессиональную.

Александр Самойленко мл. в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Александр Самойленко мл. в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Я научился объективно оценивать свою работу, верить в себя и чувствовать уверенность перед камерой. Это дает мне невероятное чувство комфорта и свободы! Я счастлив, что съемки нового сезона “Родителей” начинаются именно сейчас, когда у меня есть возможность взять энергию, свободу и профессионализм, которые я ощутил в себе, и принести их на эту площадку», — признается Александр Самойленко-мл.

Режиссером новых эпизодов стал Александр Жигалкин, снимавший все предыдущие сезоны. Премьера сериала состоится уже в этом году в онлайн-кинотеатре Start и на телеканале «Солнце».

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