Актер из «Слова пацана» снимается в семейной комедии: первые фото

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В новом, пятом, сезоне, который получил подзаголовок «Родители родителей», действие разворачивается через шесть лет после событий четвертого сезона. Семья Соколовых разрастается и переезжает в новый дом. У Тимофея и Полины (Анастасия Крылова) рождается второй ребенок, Илья женится, а Максим влюбляется в Леру (Ангелина Поплавская), которая старше его и уже воспитывает десятилетнего сына.

С момента выхода четвертого сезона прошло четыре года, и за это время актер Александр Самойленко-мл. успел сыграть еще одну заметную роль — комсомольца, руководителя ОКОД Дениса Коневича в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам актера, этот проект оказал огромное влияние на все сферы его жизни, и в первую очередь — на профессиональную.

Александр Самойленко мл. в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Я научился объективно оценивать свою работу, верить в себя и чувствовать уверенность перед камерой. Это дает мне невероятное чувство комфорта и свободы! Я счастлив, что съемки нового сезона “Родителей” начинаются именно сейчас, когда у меня есть возможность взять энергию, свободу и профессионализм, которые я ощутил в себе, и принести их на эту площадку», — признается Александр Самойленко-мл.