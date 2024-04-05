Хабенский и Боярская играют родителей в первом трейлере фильма о Малышариках

Появился первый трейлер комедии «Малышарики. День рождения», которая станет приквелом к детскому образовательному мультсериалу «Малышарики».
Константин Хабенский и Елизавета Боярская сыграли супружескую пару с годовалой дочерью, в доме которых поселяются маленькие живые игрушки.
Главные герои фильма — Мама и Папа, они недавно переехали в новую квартиру и предвкушают первый день рождения своей дочери Малышки. Родители украшают дом, покупают вкусный торт, и дело остается лишь за подарком.
Погруженный всеми мыслями в работу, Папа не глядя покупает подарок в необычном детском магазине. В коробке оказываются Малышарики — очаровательные живые игрушки. Выбравшись на волю, они начинают исследовать свое новое жилище, наводят веселый хаос и превращают жизнь всех домочадцев в сплошное приключение.
Фильм «Малышарики. День рождения» создан с использованием технологии совмещения видеосъемки и компьютерной анимации. Режиссерами выступили Оксана Бычкова («Питер FM», «Нина») и Катерина Савчук («Малышарики», «Тима и Тома», «Смешарики»).
Премьера ленты запланирована на 10 октября 2024 года.