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5 апреля 2024, новость

Хабенский и Боярская играют родителей в первом трейлере фильма о Малышариках

В приключенческом фильме для самых маленьких герои Константина Хабенского и Елизаветы Боярской готовятся к первому дню рождения своей дочери
Во время загрузки произошла ошибка.

Появился первый трейлер комедии «Малышарики. День рождения», которая станет приквелом к детскому образовательному мультсериалу «Малышарики». 

Константин Хабенский и Елизавета Боярская сыграли супружескую пару с годовалой дочерью, в доме которых поселяются маленькие живые игрушки.

Главные герои фильма — Мама и Папа, они недавно переехали в новую квартиру и предвкушают первый день рождения своей дочери Малышки. Родители украшают дом, покупают вкусный торт, и дело остается лишь за подарком.

Погруженный всеми мыслями в работу, Папа не глядя покупает подарок в необычном детском магазине. В коробке оказываются Малышарики — очаровательные живые игрушки. Выбравшись на волю, они начинают исследовать свое новое жилище, наводят веселый хаос и превращают жизнь всех домочадцев в сплошное приключение.

Фильм «Малышарики. День рождения» создан с использованием технологии совмещения видеосъемки и компьютерной анимации. Режиссерами выступили Оксана БычковаПитер FM», «Нина») и Катерина Савчук («Малышарики», «Тима и Тома», «Смешарики»).

Премьера ленты запланирована на 10 октября 2024 года.

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