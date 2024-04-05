Хабенский и Боярская играют родителей в первом трейлере фильма о Малышариках

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356647&hash=7e63031341dcb23b&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Появился первый трейлер комедии «Малышарики. День рождения», которая станет приквелом к детскому образовательному мультсериалу «Малышарики».

Константин Хабенский и Елизавета Боярская сыграли супружескую пару с годовалой дочерью, в доме которых поселяются маленькие живые игрушки.

Главные герои фильма — Мама и Папа, они недавно переехали в новую квартиру и предвкушают первый день рождения своей дочери Малышки. Родители украшают дом, покупают вкусный торт, и дело остается лишь за подарком.

Погруженный всеми мыслями в работу, Папа не глядя покупает подарок в необычном детском магазине. В коробке оказываются Малышарики — очаровательные живые игрушки. Выбравшись на волю, они начинают исследовать свое новое жилище, наводят веселый хаос и превращают жизнь всех домочадцев в сплошное приключение.