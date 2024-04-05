Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Малышарики. День рождения

Малышарики. День рождения (2024)

Кадр из фильма «Малышарики. День рождения»
2024комедиямузыкальныйсемейный

Сюжет фильма «Малышарики. День рождения»

:

Переехав в новый дом, Мама и Папа готовятся к празднованию первого Дня рождения их дочери Малышки. Погруженный всеми мыслями в работу, Папа оказывается в необычном детском магазине и даже не заглядывает внутрь купленного подарка. А в коробке свою новую владелицу ждут Малышарики — маленькие живые игрушки. Подготовка к празднику идет полным ходом, а Малышарики, тем временем, выбираются на волю и отправляются на поиски собственного домика.

«Малышарики. День рождения» (2024) — семейный музыкальный фильм режиссеров Оксаны Бычковой и Катерины Савчук. Сюжет разворачивается до событий сериала о Малышариках. В главных ролях — Константин Хабенский и Елизавета Боярская.

Режиссеры

Оксана Бычкова, Катерина Савчук

В ролях

Константин Хабенский, Елизавета Боярская

Страна

Россия
Возрастные ограничения
0 +
Подробнее

Трейлер

Кадры

5
Кадр из Малышарики. День рождения
Кадр из Малышарики. День рождения
Кадр из Малышарики. День рождения
Кадр из Малышарики. День рождения
Кадр из Малышарики. День рождения

Похожие фильмы и сериалы

Малышарики. Раскраска1 р.
Малышарики. Раскраска
Азбука со Смешариками
Малышарики249 р.
Малышарики
379 р.
Домовой
Читайте также
Мастер и Маргарита
Главные российские фильмы 2024 года: 35 самых громких кинопремьер
Кадр из фильма «Малышарики. День рождения»
Боярская и Хабенский играют Маму и Папу в «Малышариках»: первые фото
Элизабет Херли с сыном Дэмиэном
58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном
Министерство неджентльменских дел
Минкультуры объяснило отказ в прокате нового фильма Гая Ричи
Кирстен Данст, 2012 год
Кирстен Данст рассказала о намерении продюсеров насильно исправить ей зубы
Кристиан Бэйл в фильме «Невеста»
Кристиан Бэйл в пугающем гриме играет монстра Франкенштейна: первое фото
Гоша Куценко
Стало известно о многотысячном долге Гоши Куценко
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук рассказал, почему боится Константина Хабенского
Кадр из фильма «Чебурашка»
Названы самые кассовые жанры фильмов в России
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица экранизирует повесть Льва Толстого «Казаки»
Морозко
Чикатило возвращается, Тарасова ищет любовь: что посмотреть онлайн
Кадр из фильма «Мой любимый чемпион»
Вилкова с мужем, Бероев в первом тизер-трейлере семейного фильма
Киану Ривз в фильме «Матрица. Перезагрузка»
В США снимут пятую «Матрицу»
Софья Эрнст
Эрнст, Деревянко, Ткаченко, Борисова с дочерью: звезды на премьере фильма
Кадр из фильма «Вечеринка на вылет»
Фильм на вечер: ироничный киноквест в стиле «Достать ножи»
Эндрю Гарфилд и Кейт Томас
Эндрю Гарфилда заметили в компании новой возлюбленной
Трейлер дня: Николас Кейдж спасает семью от загадочных монстров
Ирина Пегова, Константин Лавроненко
Пегова и Лавроненко стали народными артистами
Марлон Брандо в фильме «Трамвай 'Желание'»
Марлону Брандо — 100: самые яркие кадры с легендарным красавцем
Джокер: Безумие на двоих
Хоакин Феникс закружил в танце Леди Гагу на новом постере сиквела «Джокера»
Анджелина Джоли с дочерями Шайло и Захарой
Дочь Джоли и Питта выбрала профессию, которая не нравится ее матери
Шер и Мэрил Стрип
Мэрил Стрип вручила Шер премию «Икона» на церемонии в Лос-Анджелесе
Бенедикт Камбербэтч
Звезда «Шерлока» заменит Майкла Дугласа в ремейке фильма 1989 года
Светлана Светличная
Госпитализированная Светлана Светличная перестала есть и пить
Эмир Кустурица
Путин встретился с Кустурицей
Дурной глаз
Фильм на вечер: мистический триллер с Евой Грин
Татьяна Конюхова в фильме «Разные судьбы» (1956)
Звезда фильма «Разные судьбы» умерла на 93-м году жизни
Дуэйн Джонсон
Шампунь от лысого Дуэйна Джонсона развеселил фанатов
Шакира
Шакира высказалась о фильме «Барби»
Александр Ширвиндт
В Театре Сатиры не смогли найти замену Ширвиндту
ММКФ 2023
В основной конкурс 46-го ММКФ вошли фильмы из Германии, Австрии, Ирана и Румынии
Марат Башаров
Башаров предложил Кологривому бесплатно поработать уборщиком
Все новости
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер
Кадр из фильма «Малышарики. День рождения»
Малышарики. День рождения
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Эбигейл»
Эбигейл
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Манюня: Приключения в Москве
Трейлер
Кадр из сериала «Предсказание» (2 сезон)
Предсказание
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Мой любимый чемпион»
Мой любимый чемпион
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»
7 дней, 7 ночей
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Малышарики. День рождения (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Малышарики. День рождения. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Малышарики. День рождения, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь