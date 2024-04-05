Переехав в новый дом, Мама и Папа готовятся к празднованию первого Дня рождения их дочери Малышки. Погруженный всеми мыслями в работу, Папа оказывается в необычном детском магазине и даже не заглядывает внутрь купленного подарка. А в коробке свою новую владелицу ждут Малышарики — маленькие живые игрушки. Подготовка к празднику идет полным ходом, а Малышарики, тем временем, выбираются на волю и отправляются на поиски собственного домика.

«Малышарики. День рождения» (2024) — семейный музыкальный фильм режиссеров Оксаны Бычковой и Катерины Савчук. Сюжет разворачивается до событий сериала о Малышариках. В главных ролях — Константин Хабенский и Елизавета Боярская.