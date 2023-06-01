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Нина (2023)

Nina

Расписание и билеты
20231 ч. 50 мин.драма

Сюжет фильма «Нина»

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Нине почти сорок, она счастлива в браке, воспитывает маленького сына, успешно развивает карьеру логопеда. Ее полностью устраивает ее идеальная размеренная жизнь, но все меняется после неожиданного звонка из прошлого. Руслан, бывший возлюбленный Нины, серьезно болен. Он просит Нину приехать в Тбилиси, где они когда-то были счастливы вдвоем. Переступив через сомнения, Нина соглашается, ее муж не против — он доверяет жене и не видит ничего плохого в том, чтобы она попрощалась с человеком, который когда-то был ей дорог. Никто не подозревает, что это короткое путешествие в прошлое станет роковым для всех героев.

«Нина» — драма Оксаны Бычковой с Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым и Кириллом Кяро.

Режиссер

Оксана Бычкова

В ролях

Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Андро Чичинадзе, Александр Петров

Страна

Россия, Грузия
Возрастные ограничения
16 +
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Расписание в Москве
Сегодня
12.11.2023 (воскресенье)
Время сеанса
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Найдено 0 сеансов в 0 кинотеатрах
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
12.11.2023 (воскресенье)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D

Трейлер

Кадры

10
10
фотографий

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