Нина (2023)

Нине почти сорок, она счастлива в браке, воспитывает маленького сына, успешно развивает карьеру логопеда. Ее полностью устраивает ее идеальная размеренная жизнь, но все меняется после неожиданного звонка из прошлого. Руслан, бывший возлюбленный Нины, серьезно болен. Он просит Нину приехать в Тбилиси, где они когда-то были счастливы вдвоем. Переступив через сомнения, Нина соглашается, ее муж не против — он доверяет жене и не видит ничего плохого в том, чтобы она попрощалась с человеком, который когда-то был ей дорог. Никто не подозревает, что это короткое путешествие в прошлое станет роковым для всех героев.

«Нина» — драма Оксаны Бычковой с Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым и Кириллом Кяро.