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3 апреля 2024, новость

Пегова и Лавроненко стали народными артистами

Актеры театра и кино были награждены почетным званием
Ирина Пегова, Константин Лавроненко
Ирина Пегова, Константин Лавроненко

Известные актеры театра и кино Константин Лавроненко и Ирина Пегова стали народными артистами России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Отмечается, что звание присвоено за «большие заслуги в развитии кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства». Пегова отмечена как актриса МХТ имени А. П. Чехова, Лавроненко — как замруководителя творческой мастерской АНО «Информационно-культурный центр “Человек и мир”».

Всего звания народного артиста удостоились 19 человек. В их числе — актер Александр Семчев, артистки балета Большого театра Екатерина Крысанова и Анна Никулина и другие.

В октябре 2023 года Ирина Пегова попала в число лучших российских актеров и актрис, согласно опросу ВЦИОМ.

Лавроненко известен по фильмам «Землетрясение», «Последний богатырь», «Территория», сериалу «Ликвидация».

Ранее Путин наградил режиссера Светлану Дружинину и актрису Полину Агурееву орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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