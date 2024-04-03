Жена Константина Эрнста пришла на премьеру в золотом платье-бюстье

Жена генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста Софья стала гостьей премьеры фильма «Золото Умальты», в котором исполнила главную роль.
Перед камерой актриса позировала в золото-черном платье-бюстье. Образ дополнили туфли на высоких каблуках, браслет и массивные серьги. Ей также сделали укладку с высоким хвостом, который заплели в косу, и вечерний макияж с черными тенями и стрелками.
Софья Заика официально стала женой продюсера, который на 27 старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей дочери Эрике семь лет, младшей Кире шесть лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, три года.
Дочери супругов впервые появились на публике в 2023 году, они побывали с родителями в Кремле. В тот день президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора «Первого канала» за работу над художественным фильмом «Вызов» — первой картиной, съемки которой проходили на борту Международной космической станции (МКС).
Ранее сообщалось, что Софья Эрнст кардинально сменила имидж.