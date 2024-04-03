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3 апреля 2024, новость

Госпитализированная Светлана Светличная перестала есть и пить

Актрисе вводят питание внутривенно
Светлана Светличная
Светлана Светличная | Источник: Legion-Media.ru

Госпитализированная заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная перестала есть и пить после перенесенного острого инфаркта миокарда, врачи вводят ей питание внутривенно. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, до 29 марта актриса находилась в реанимации, затем ее перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных. Накануне 83-летнюю Светличную выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, и теперь она будет находиться в психиатрическом отделении больницы имени Ганнушкина.

Сейчас у Светличной обострились коронарный синдром, гипертоническая болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью. Ее будут кормить и поить через внутривенное питание в виде жидкого раствора через катетер, установленный в вену. За сутки она будет употреблять не менее полутора литров такой еды. Питаться сама актриса не может из-за сильной слабости и пониженного давления.

О госпитализации Светланы Светличной стало известно 27 марта. Сообщалось, что актриса внезапно почувствовала себя плохо дома и вызвала скорую, после чего ее доставили в реанимацию.

Позже невестка актрисы Ольга Ивашова сообщала, что жизни Светличной ничто не угрожает, она в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением врачей.

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