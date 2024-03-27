Светлану Светличную экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Светлана Светличная, 2016 год | Источник: PersonaStars

Актриса Светлана Светличная была экстренно госпитализирована в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Светличная вызвала «скорую» после того, как ей стало плохо у себя дома. Артистку увезли в реанимацию, где предварительно диагностировали острый коронарный сидром. Заболевание характеризируется нарушением кровотока, из-за чего сердечная мышца перестает функционировать должным образом.

У Светличной появились первые признаки деменции около четырех лет назад. Она жаловалась на провалы в памяти и неадекватные идеи. Из-за болезни 83-летняя актриса считала, что ей чуть более 40 лет. После новости о заболевании звезды она несколько раз была госпитализирована с проблемами со здоровьем.