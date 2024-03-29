Стало известно о состоянии здоровья Светланы Светличной

Жизни советской актрисы Светланы Светличной ничего не угрожает. Об этом «Пятому каналу» рассказала ее невестка Ольга Ивашова.
Однако она отказалась комментировать информацию о том, что актрису увезли из психиатрической больницы в другой стационар и перевели в реанимацию из-за проблем с сердцем.
«Она сейчас под наблюдением врачей — это единственное, что я могу сказать. Состояние ее удовлетворительно», — сказала Ивашова.
По ее словам, состояние сына Светличной Алексея хуже, чем самой артистки, из-за чего он не может ее навещать.
27 марта Telegram-канал 112 сообщал, что Светличная была экстренно госпитализирована в Москве. По данным издания, артистку увезли в реанимацию, где предварительно диагностировали острый коронарный сидром. Заболевание характеризируется нарушением кровотока, из-за чего сердечная мышца перестает функционировать должным образом.