Стало известно о состоянии здоровья Светланы Светличной

Светлана Светличная

Жизни советской актрисы Светланы Светличной ничего не угрожает. Об этом «Пятому каналу» рассказала ее невестка Ольга Ивашова.

Однако она отказалась комментировать информацию о том, что актрису увезли из психиатрической больницы в другой стационар и перевели в реанимацию из-за проблем с сердцем.

«Она сейчас под наблюдением врачей — это единственное, что я могу сказать. Состояние ее удовлетворительно», — сказала Ивашова.

По ее словам, состояние сына Светличной Алексея хуже, чем самой артистки, из-за чего он не может ее навещать.