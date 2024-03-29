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29 марта 2024, новость

Стало известно о состоянии здоровья Светланы Светличной

Невестка сообщила, что жизни актрисы ничего не угрожает
Светлана Светличная
Светлана Светличная

Жизни советской актрисы Светланы Светличной ничего не угрожает. Об этом «Пятому каналу» рассказала ее невестка Ольга Ивашова.

Однако она отказалась комментировать информацию о том, что актрису увезли из психиатрической больницы в другой стационар и перевели в реанимацию из-за проблем с сердцем.

«Она сейчас под наблюдением врачей — это единственное, что я могу сказать. Состояние ее удовлетворительно», — сказала Ивашова.

По ее словам, состояние сына Светличной Алексея хуже, чем самой артистки, из-за чего он не может ее навещать.

27 марта Telegram-канал 112 сообщал, что Светличная была экстренно госпитализирована в Москве. По данным издания, артистку увезли в реанимацию, где предварительно диагностировали острый коронарный сидром. Заболевание характеризируется нарушением кровотока, из-за чего сердечная мышца перестает функционировать должным образом.

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