Фильм «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Летучий корабль

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Картина «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 238,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 21 по 24 марта.

На втором месте в рейтинге — фильм «Онегин», собравший 49,3 млн рублей. Экранизация одного из самых известных произведений Пушкина об утомленном светской жизнью аристократе Евгении Онегине и о его взаимоотношениях с семьей Лариных вышла в прокат 7 марта.

Создатели решили максимально отказаться от компьютерной графики и воссоздать атмосферу на этапе съемок, которые проходили в Санкт-Петербурге и окрестностях — непосредственно в тех местах, где бывал сам Пушкин. Адаптацией текста великого поэта занимался сценарист Александр Гравицкий. Главные роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Денис Прытков, Елизавета Моряк и Владимир Вдовиченков.