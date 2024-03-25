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25 марта 2024, новость

Фильм «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

На втором месте в рейтинге — фильм «Онегин», собравший 49,3 млн рублей
Летучий корабль
Летучий корабль

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Картина «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 238,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 21 по 24 марта.

«Летучий корабль» — экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Главных героев — Ивана и царевну Забаву — в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер, роль Царя исполнил Леонид Ярмольник. Также в фильме снялись Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина перевоплотилась в ведьму Леди Джейн — эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации, а актер Сергей Гармаш исполнил роль Водяного.

На втором месте в рейтинге — фильм «Онегин», собравший 49,3 млн рублей. Экранизация одного из самых известных произведений Пушкина об утомленном светской жизнью аристократе Евгении Онегине и о его взаимоотношениях с семьей Лариных вышла в прокат 7 марта.

Создатели решили максимально отказаться от компьютерной графики и воссоздать атмосферу на этапе съемок, которые проходили в Санкт-Петербурге и окрестностях — непосредственно в тех местах, где бывал сам Пушкин. Адаптацией текста великого поэта занимался сценарист Александр Гравицкий. Главные роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Денис Прытков, Елизавета Моряк и Владимир Вдовиченков.

Новая серия мультфильма «Кунг-фу панда», просмотр которой недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, заняла второе место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 69,5 млн рублей.

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