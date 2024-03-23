От «Мастера и Маргариты» до нетипичного Кологривого: что посмотреть онлайн

«Мастер и Маргарита»
Одно из главных кинособытий этого года и самая обсуждаемая российская премьера последнего времени, экранизация культового романа Михаила Булгакова поражает не только невероятной красотой и масштабом постановки, но и тем, какая кропотливая работа была проделана авторами, адаптировавшими сложнейшую структуру первоисточника в изящный и гармоничный кинотекст.
Включаем «Мастера и Маргариту», чтобы восхититься неземной, дьявольски прекрасной ведьмой Юлии Снигирь и прочувствовать всю трагедию их обреченной любви с Мастером, роль которого так идет меланхоличному Евгению Цыганову.
«Холоп 2»
Продолжение некогда самого кассового российского фильма в истории стало не просто столь же успешным, но даже обогнало первую часть по сборам — оба «Холопа» красуются в тройке лидеров отечественного проката, уступая место лишь пронырливому «Чебурашке».
И неспроста — обе комедии Клима Шипенко о том, что перевоспитать можно любого, даже самого избалованного мажора, получились по-настоящему народными и понятными каждому.
«Холоп 2» сохранил в себе юмор и смысловые акценты первой ленты, только на этот раз компанию Милошу Биковичу составляет не Александра Бортич, а Аглая Тарасова, в очередной раз проявляющая свою недюжинную актерскую органику.
«Я — медведь»
Комедия рассказывает историю простой российской семьи, переживающей не лучшие времена — папа-хоккеист из-за травмы вынужден прервать карьеру, мама надрывается, обеспечивая всю семью, а сын не может завести друзей и чувствует себя очень одиноким.
Но все меняется, когда в их жизни появляется медвежонок, который становится не только другом маленького Жени, но и талисманом отцовской хоккейной команды, приносящим удачу.
«Я — медведь» — добрая семейная лента, не лишенная динамики и юмора, о спасительной дружбе и важности поддержки внутри семьи. Юного героя здесь играет один из самых талантливый детей-актеров нашего кино Дима Калихов, чьи совместные с медвежонком сцены представляют собой максимально умилительное зрелище. Кроме того, это еще и возможность посмотреть на Никиту Кологривого в отрыве от образа борзого пацана, с которым он все сильнее срастается в реальной жизни.
«Конец Славы»
Суперзвезда Слава Агеев упивается своей популярностью и считает, что любая выходка сойдет ему с рук. Но однажды терпению продюсеров и коллег приходит конец, и Агеева отменяют. Некогда самый востребованный актер эпохи становится пустым местом. Звезда в шоке — как теперь жить?
В отчаянии он соглашается на сомнительный план своего агента — разыграть смерть, устроить торжественные похороны и таким образом спровоцировать новое внимание к своей персоне. А что уж будет, когда он внезапно воскреснет!
«Конец Славы» — яркий бенефис Павла Деревянко, а кроме того, любопытное и вполне убедительное сатирическое высказывание на тему современной киноиндустрии и шоу-бизнеса, черная комедия нравов с массой смешных эпизодов, диалогов и пародий с участием звезд калибра Киркорова и Реввы.