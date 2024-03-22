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22 марта 2024, новость

Джейк Джилленхол пришел на премьеру фильма с новой возлюбленной

Актер пришел на премьеру фильма с Жанной Кадье
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол | Источник: Legion-Media.ru

43-летний Джейк ДжилленхолПленницы», «Переводчик») пришел на нью-йоркскую премьеру фильма «Дом у дороги» с 28-летней возлюбленной Жанной Кадье, пишет Page Six. Их совместный выход — редкость. Пара старается избегать внимания прессы.

Девушка голливудской звезды — французская модель. Впервые об их отношениях заговорили еще в 2018 году. Вместе на красной дорожке они появились только в 2021-м. Тогда пара посетила Нью-Йоркский кинофестиваль, где состоялся показ фильма «Незнакомая дочь». Режиссер картины — старшая сестра актера Мэгги Джилленхол.

Несмотря на репутацию ловеласа, актер признавался, что в случае с нынешней возлюбленной его не страшат разговоры о браке. «Я ее сильно люблю. Она очень хороший человек», — говорил Джейк Джилленхол.

Ранее актер встречался с Кирстен Данст, Натали Портман, Риз Уизерспун, Алиссой Миллер и Тейлор Свифт.

Фильм «Дом у дороги» — ремейк картины 1989 года. В оригинальном проекте рассказывалось о профессиональном вышибале Джеймсе Далтоне. Он приехал в провинциальный городок в штате Миссури и попытался восстановить порядок в небезопасном баре «Две двойки». Далтон противостоял банде местных головорезов и рэкетиров. Главную роль исполнил Патрик СуэйзиПривидение», «Грязные танцы»). Картина собрала в прокате $30 млн при бюджете $15 млн.

Ранее Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть Бэтмена. Актер считает роль супергероя классикой.

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