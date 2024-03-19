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19 марта 2024, новость

Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть Бэтмена

Актер считает роль супергероя классикой
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол | Источник: Rex / Fotodom.ru

Американский актер Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть супергероя Бэтмена в перезапущенной киновселенной DC. Этим он поделился в интервью Screen Rant.

Актер отметил, что такие роли, как Бэтмен, — это классика. Он подчеркнул, что для него было бы большой честью сыграть персонажа.

«Роль, в которой себя уже попробовало такое количество актеров, всегда пугает. Однако да, это была бы честь. Такие роли — это классика», — сказал он.

Ранее голливудский актер и режиссер Дэнни ДеВито заявил, что готов вернуться к роли противника Бэтмена Пингвина. Актер исполнил роль суперзлодея в картине Тима Бертона «Бэтмен возвращается».

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