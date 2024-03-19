Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть Бэтмена

Американский актер Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть супергероя Бэтмена в перезапущенной киновселенной DC. Этим он поделился в интервью Screen Rant.

Актер отметил, что такие роли, как Бэтмен, — это классика. Он подчеркнул, что для него было бы большой честью сыграть персонажа.