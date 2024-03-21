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21 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Райан Гослинг рискует жизнью ради Эмили Блант

Актеры снялись вместе в фильме «Каскадеры»

Вышел второй трейлер экшен-комедии «Каскадеры», где Райан Гослинг играет исполнителя трюков, влюбленного в героиню Эмили Блант.

Во время загрузки произошла ошибка.

В центре сюжета — каскадер Кольт Сиверс, решивший уйти из профессии. Он соглашается помочь своей бывшей девушке Джоди, которая не может закончить свой фильм из-за внезапного исчезновения ведущего актера. Кольт отправляется на поиски пропавшей звезды, считая, что таким образом сможет вернуть расположение любимой. В процессе ему придется применить все свои каскадерские навыки.

Режиссером картины стал Дэвид Литч, снявший «Дэдпул 2». В ленте также приняли участие Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингхэм и Тереза Палмер.

Мировая премьера фильма «Каскадеры» состоится 3 мая.

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