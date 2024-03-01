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Каскадеры (2024)

The Fall Guy

2024драмакомедиятриллербоевик

Сюжет фильма «Каскадеры»

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Кольт Сиверс — голливудский каскадер. В него стреляют, его взрывают, он прыгает с самых больших высот — и все это на потеху зрителю. Но после несчастного случая, кторый едва не стоил ему карьеры, Кольт ступает на другой путь. Ему предстоит разыскать пропавшую кинозвезду, раскрыть заговор и попытаться вернуть любовь всей его жизни, при этом не забывая о своей основной работе. Что может пойти не так?

Комедийный боевик «Каскадеры» (2024) с Райаном Гослингом и Эмили Блант в главных ролях основан на одноименном сериале 1981 года.

Режиссер

Дэвид Литч

В ролях

Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Стефани Сюй, Ханна Уэддингхэм, Тереза Палмер, Уинстон Дьюк, Ли Мэйджорс, Бен Найт

Страна

США

Премьера

1 марта 2024 (Мир)
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Трейлер

Кадры

2

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