Кольт Сиверс — голливудский каскадер. В него стреляют, его взрывают, он прыгает с самых больших высот — и все это на потеху зрителю. Но после несчастного случая, кторый едва не стоил ему карьеры, Кольт ступает на другой путь. Ему предстоит разыскать пропавшую кинозвезду, раскрыть заговор и попытаться вернуть любовь всей его жизни, при этом не забывая о своей основной работе. Что может пойти не так?

Комедийный боевик «Каскадеры» (2024) с Райаном Гослингом и Эмили Блант в главных ролях основан на одноименном сериале 1981 года.