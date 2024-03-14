Работу над продолжением фильма с Джоли отложили ради «гарантированных хитов»

Кадр из фильма «Вечные»

Киностудия Marvel временно приостановила работу над сиквелом супергеройского фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли в главной роли. Об этом заявил инсайдер Дэниель Рихтман в своем Twitter.

По данным осведомителя, киностудия решила сконцентрироваться на создании «гарантированных хитов» после провала фильмов «Капитан Марвел 2» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания». При этом Рихтман уточнил, что шоураннеры не отказались от проекта вовсе, но решили отложить сиквел на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что блокбастер Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая» собрал 110 миллионов рублей в российском прокате за минувшие выходные. Вторая серия масштабной фантастики переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина должна была выйти еще в 2023 году, но ее перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров. В ленте продолжается путешествие Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который объединился с фрименами и настроен отомстить за свою семью.