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14 марта 2024, новость

Работу над продолжением фильма с Джоли отложили ради «гарантированных хитов»

Выход сиквела супергеройской картины «Вечные» отложен на неопределенный срок
Кадр из фильма «Вечные»
Кадр из фильма «Вечные»

Киностудия Marvel временно приостановила работу над сиквелом супергеройского фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли в главной роли. Об этом заявил инсайдер Дэниель Рихтман в своем Twitter.

По данным осведомителя, киностудия решила сконцентрироваться на создании «гарантированных хитов» после провала фильмов «Капитан Марвел 2» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания». При этом Рихтман уточнил, что шоураннеры не отказались от проекта вовсе, но решили отложить сиквел на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что блокбастер Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая» собрал 110 миллионов рублей в российском прокате за минувшие выходные. Вторая серия масштабной фантастики переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина должна была выйти еще в 2023 году, но ее перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров. В ленте продолжается путешествие Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который объединился с фрименами и настроен отомстить за свою семью.

Накануне стало известно, что Джоли проиграла апелляцию по делу против бывшего мужа.

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