Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
13 марта 2024, новость

Джоли проиграла апелляцию по делу против бывшего мужа

Судебное разбирательство касалось продажи доли винодельни олигарху из России
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Анджелина Джоли проиграла апелляцию по делу против ее бывшего супруга, артиста Брэда Питта, которое касалось продажи доли совместной винодельни пары российскому олигарху Юрию Шефлеру. Об этом сообщает DailyMail.

Незадолго до этого Верховный суд Лос-Анджелеса вынес предварительное решение об удовлетворении претензии Питта, которая касалась признания сделки с российским бизнесменом его бывшей женой законной. Адвокаты актрисы попытались оспорить иск звезды «Бойцовского клуба», однако суд отклонил эту попытку.

Таким образом, Питту предоставили возможность внести поправки в иск, а также передать судебное разбирательство в суд.

Осенью прошлого года сообщалось, что актер обвинил свою бывшую жену в сговоре с Шефлером.

Актриса продала свою долю предпринимателю с указанием, что бывший муж задолжал ей 350 миллионов долларов. Питт обвинил бывшую супругу в сговоре с олигархом и заявил, что она нарушила их договоренность, осуществив сделку, которую он не одобрял.

Накануне стало известно, что Анджелина Джоли дебютировала в качестве дизайнера на «Оскаре 2024». Актриса создала платье для Сулейки Джауад.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Брэд Питт
Brad Pitt
1 р.
Бойцовский клуб
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Со звезды «Кухни» не стали взыскивать миллионы за отказ сниматься в фильме
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Сидни Суини
26-летняя звезда «Эйфории» повторила образ Джоли на «Оскаре»
Сулейка Джауад в платье от Анджелины Джоли
Анджелина Джоли дебютировала в качестве дизайнера на «Оскаре»
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж
Кевин МакНэлли
Звезду «Пиратов Карибского моря» арестовали в США
Алек Болдуин
Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора на съемках в 2021 году
Ален Делон
Суд ограничил Алена Делона в правах
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Ален Делон
Сын Алена Делона подал в суд на свою сестру
Николай Расторгуев
На продюсерскую компанию Николая Расторгуева подали в суд
Пирс Броснан
Звезду «Бондианы» будут судить за прогулку по горячим источникам
Павел Прилучный
Избившему актера Прилучного бизнесмену вынесли приговор
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Звезду «Последнего богатыря» попытались оштрафовать за отказ от съемок
Федор Дунаевский
Звезда фильма «Курьер» засудил универмаг на 150 тысяч рублей
Анджелина Джоли в фильме «Малефисента»
Джоли сообщила о начале работы над фильмом «Малефисента 3»
Анджелина Джоли с детьми
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Роберт Де Ниро
Компания Де Ниро проиграла в суде 1,2 млн долларов экс-помощнице
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение с ИИ
Константин Ивлев
На Константина Ивлева подали в суд
Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Warner Bros. получила многомиллионный иск из-за палочки Гарри Поттера
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Питт обвинил Джоли в сговоре с российским олигархом
Эмбер Херд и Джейсон Момоа
Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»
Анджелина Джоли в образе Марии Каллас
Анджелина Джоли играет оперную диву: первые кадры в образе
Данила Козловский
Козловский отсудил у активиста рубль по иску о защите чести
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева повторила знаменитый кинообраз Анджелины Джоли
Гарик Харламов
На Гарика Харламова подали в суд
Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло
Анджелина Джоли получила работу на Бродвее благодаря дочери
Кадр из фильма «Тетрис»
На создателей фильма «Тетрис» с Никитой Ефремовым подали в суд
Екатерина Климова/Анджелина Джоли (фото: соцсети)
Екатерина Климова ответила на сравнения с бывшими женами Брэда Питта
Данила Козловский
Козловский потребовал рубль моральной компенсации за ложный донос
Брэд Питт, Кевин Спейси и Морган Фриман в фильме «Семь»
Кевина Спейси сравнили с маньяком из фильма «Семь»
Эмбер Херд и Джонни Депп
Эмбер Херд выплатила Джонни Деппу миллион долларов компенсации
Данила Козловский
Брат Козловского ответил на слухи об отъезде артиста из России
Ева Грин
Ева Грин отсудила у студии миллион долларов за неснятый фильм
Лера Кудрявцева
Кудрявцева заявила, что сочувствует Блиновской после задержания
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли и Холли Берри снимутся в шпионском триллере
Данила Козловский
Козловский подал в суд иск о защите чести и достоинства
Ольга Бузова
На Ольгу Бузову подали иск на миллион евро
Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой-Назаровой
Актера Назарова оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии
Кадр из мультсериала «Южный парк»
Принц Гарри и Меган Маркл решили не судиться с авторами «Южного парка»
Михаил Ефремов в суде во время оглашения приговора
Ефремов передумал просить о замене срока на принудительные работы
Наставники шоу «Голос. Дети»: Баста, МакSим и Егор Крид
На наставников детского «Голоса» пожалуются в прокуратуру
Игра в кальмара
Участники шоу по «Игре в кальмара» хотят подать в суд на Netflix
Михаил Ефремов
Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочный выход из колонии
Майкл Бэй на съемочной площадке «Призрачной шестерки» в Италии
Режиссера могут засудить за убийство голубя на съемках
Данила Козловский на съемках фильма «Карамора»
Козловский отсудил 682 миллиона рублей за «Карамору»
Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон подаст иск против Брэда Питта на $100 млн
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли сыграет оперную диву Марию Каллас
oktrailer 4705774275277
Вышел трейлер фильма о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд
Михаил Галустян
Галустяну и ТНТ предъявили судебный иск из-за песни в сериале
Новые трейлеры
Атлас
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Вампирша-гуманистка ищет добровольца-суицидника»
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Отражение тьмы»
Отражение тьмы
Трейлер
Кадр из фильма «Любви не бывает?»
Любви не бывает?
Трейлер
vktrailer-220787057_456356419
Стать Карлом Лагерфельдом
Стать Карлом Лагерфельдом – Тизер (фр., англ. суб.)
Кадр из фильма «Всемирный потоп»
Всемирный потоп
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Неприличные гости»
Неприличные гости
Трейлер
Кадр из фильма «Почему ты?»
Почему ты?
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь