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11 марта 2024, новость

Рената Литвинова возмутилась итогами «Оскара 2024»

Актриса заявила, что Мартина Скорсезе несправедливо обделили наградой
Рената Литвинова
Рената Литвинова | Источник: PersonaStars

Актриса Рената Литвинова возмутилась итогами кинопремии «Оскар 2024». Свое мнение она высказала в личном Telegram-канале.

Литвинова заявила, что режиссера Мартина Скорсезе незаслуженно обделили наградой за фильм «Убийцы цветочной луны».

«Это так демонстративно и так несправедливо», — написала она.

Актриса высказалась и о других номинантах на «Оскар». Она заявила, что не смогла заставить себя посмотреть кассовый хит «Барби» и назвала одноименную куклу «уродливым куском пластмассы».

«Я обожаю [режиссера] Кристофера Нолана и [актрису] Эмму Стоун — за них очень рада, а короткометражка “Чудесная история Генри ШугараУэса Андерсона — это лучшее, что снял этот удивительный режиссер!» — добавила она.

Литвинова также отметила, что итоги премии с большим количеством голосующих представляют собой «усредненное общее мнение» и далеки от объективности.

Все подробности 96-й церемонии «Оскар» читайте в нашем репортаже.

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