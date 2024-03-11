Рената Литвинова возмутилась итогами «Оскара 2024»

Рената Литвинова | Источник: PersonaStars

Актриса Рената Литвинова возмутилась итогами кинопремии «Оскар 2024». Свое мнение она высказала в личном Telegram-канале.

Литвинова заявила, что режиссера Мартина Скорсезе незаслуженно обделили наградой за фильм «Убийцы цветочной луны».

«Это так демонстративно и так несправедливо», — написала она.

Актриса высказалась и о других номинантах на «Оскар». Она заявила, что не смогла заставить себя посмотреть кассовый хит «Барби» и назвала одноименную куклу «уродливым куском пластмассы».

Литвинова также отметила, что итоги премии с большим количеством голосующих представляют собой «усредненное общее мнение» и далеки от объективности.

Все подробности 96-й церемонии «Оскар» читайте в нашем репортаже.