«Бременские музыканты» собрали в прокате более 3 млрд рублей

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355840&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский фильм «Бременские музыканты» собрал в прокате более трех миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

На момент написания заметки музыкальный фильм-сказка Алексея Нужного получил 3,002 миллиарда рублей. Причем в первый уик-энд фильм собрал 1,957 миллиарда рублей. «Бременские музыканты» попали в топ самых кассовых российских кинокартин.

Самым кассовым российским фильмом по состоянию на первый квартал 2024 года остается «Чебурашка» — кино получило 6,78 миллиарда рублей. На втором месте расположилась комедия «Холоп 2», собравшая 3,83 миллиарда рублей, на третьем — первый «Холоп», получивший 3,08 миллиарда рублей. Всего, по данным ЕАИС Фонда кино, в списке собравших более двух миллиардов рублей в прокате картин значится 10 фильмов.

Ранее стало известно, что спортивная мелодрама «Лед 3» в третий раз подряд возглавила кинопрокат и обошла фильм «Мастер и Маргарита».