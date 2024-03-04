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4 марта 2024, новость

«Лед 3» снова обошел «Мастера и Маргариту»

Фильм сохранил лидерство в российском прокате
Кадр из фильма «Лед 3»
Кадр из фильма «Лед 3»

Фильм Юрия Хмельницкого «Лед 3» в третий раз подряд обошел картину «Мастер и Маргарита» в российском прокате. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Мелодрама о фигурном катании собрала еще 195 млн рублей, общий бокс-офис третьей части франшизы составил 1,5 миллиарда рублей.

В третьей части франшизы «Лед» героиня Надя выросла и стала фигуристкой, мечтающей о победе на «Кубке льда», как ее мама. Отец Нади, Саша Горин, не одобряет ее спортивные амбиции, опасаясь за ее благополучие. На тренировке Надя встречает молодого хоккеиста из Москвы, в которого влюбляется.

Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина сохранил за собой второе место, общая касса фильма с начала проката перевалила за 2 миллиарда рублей.

Лучшей новинкой недели оказалась французская комедия «Кот и пес» — с 32 миллионами рублей, заработанными за четыре дня, она поднялась на четвертую строчку прокатного рейтинга.

Ранее генеральный продюсер франшизы «Лед» Федор Бондарчук заявил, что четвертой части картины не будет. «Есть планы пока в этой вселенной немного трансформировать проект», — рассказал Бондарчук.

Во время загрузки произошла ошибка.
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