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16 февраля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Зендая появилась на премьере в костюме робота

Звезда представила фильм «Дюна: Часть вторая» в металлическом платье
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендая пришла на премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в Лондоне в обнажающем тело костюме робота. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость предстала перед папарацци в металлическом наряде с вырезами в районе груди, живота, спины, бедер и рук. Ее образ дополняли перчатки с длинными ногтями и обувь на платформе и высоких каблуках. Также звезда примерила серебристое ожерелье, украшенное синими камнями.

Также на красной дорожке премьеры появились режиссер Дени Вильнев, актрисы Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон.

Известно, что костюм был создан брендом Thierry Mugler и впервые представлен в 1995 году.

Ранее в феврале Зендая пришла в откровенном наряде на премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в Мексике. Он состоял из юбки длины миди с глубоким вырезом до бедра, а также укороченного топа с длинными рукавами.

Накануне премьерный показ фильма «Дюна: Часть вторая»  с участием знаменитостей состоялся в Париже.

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