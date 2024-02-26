Зендая пришла на премьеру в платье с откровенным декольте

Актриса Зендая посетила премьеру фильма «Дюна: Часть вторая», которая состоялась 25 февраля в Нью-Йорке.
Для мероприятия 27-летняя актриса выбрала откровенный наряд Stéphane Rolland. Зендая вышла на публику в белом облегающем платье-макси с глубоким декольте до пупка, которое подчеркнуло ее фигуру. Подол наряда был украшен золотистыми деталями. Знаменитость дополнила платье массивными кольцами и серьгами.
Стилисты сделали ей объемную укладку, а визажисты — нюдовый макияж. Образ завершил золотистый маникюр.
Накануне Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру второй части «Дюны» в парных образах. Актеры позировали на красной дорожке в Сеуле в парных комбинезонах.