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26 февраля 2024, новость

Зендая пришла на премьеру в платье с откровенным декольте

Актриса посетила премьеру фильма в Нью-Йорке
6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Актриса Зендая посетила премьеру фильма «Дюна: Часть вторая», которая состоялась 25 февраля в Нью-Йорке. 

Для мероприятия 27-летняя актриса выбрала откровенный наряд Stéphane Rolland. Зендая вышла на публику в белом облегающем платье-макси с глубоким декольте до пупка, которое подчеркнуло ее фигуру. Подол наряда был украшен золотистыми деталями. Знаменитость дополнила платье массивными кольцами и серьгами.

Стилисты сделали ей объемную укладку, а визажисты — нюдовый макияж. Образ завершил золотистый маникюр.

Накануне Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру второй части «Дюны» в парных образах. Актеры позировали на красной дорожке в Сеуле в парных комбинезонах.

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