Зендая пришла на премьеру в платье с откровенным декольте

Для мероприятия 27-летняя актриса выбрала откровенный наряд Stéphane Rolland. Зендая вышла на публику в белом облегающем платье-макси с глубоким декольте до пупка, которое подчеркнуло ее фигуру. Подол наряда был украшен золотистыми деталями. Знаменитость дополнила платье массивными кольцами и серьгами.