Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
29 февраля 2024, новость

Композитора «Бриллиантовой руки» возмутил анонс пародии на фильм

Александр Зацепин заявил, что хорошего результата от ремейка ждать не приходится
Александр Зацепин
Александр Зацепин | Источник: PersonaStars

Композитор «Бриллиантовой руки» Александр Зацепин возмутился анонсом пародии на фильм. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

«Я к этому отношусь негативно. Пародировать наших старых талантливых актеров — это кощунство какое-то! Как можно заменить, допустим, [Юрия] Никулина? Никто это смотреть не будет!» — сказала народный артист России.

Он также упомянул современную пародию «Кавказской пленницы», назвав ее неудачной.

Зацепин предложил создателям пародий на советское кино либо создавать новые фильмы, либо представлять старые в новом свете.

Напомним, ранее стало известно, что авторы «СамоИрония Судьбы!» и «Иван Васильевич меняет все!» снимут фильм по мотивам советской комедии «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая, картина выйдет 31 декабря на ТНТ.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Бриллиантовая рука
Александр Зацепин
Александр Зацепин
Анатолий Папанов в фильме «Бриллиантовая рука»
В кинотеатрах России впервые покажут «Бриллиантовую руку» Гайдая
Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука»
По мотивам «Бриллиантовой руки» снимут новогодний фильм
Виктория Островская в фильме «Бриллиантовая рука»
Звезда эпизода: умерла актриса из «Бриллиантовой руки»
В фильме «Любовь и голуби»
Названы самые пересматриваемые сцены советского кино
Идеальная советская киногероиня (рисунок Леры Кирьяковой)
Глаза Гузеевой, наряд Гурченко: идеальная советская киногероиня
Кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука»
Названа самая узнаваемая песня из советского кино
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер
Анна Михалкова и Федор Лавров в сериале «Ангелы района»
Ангелы района
Трейлер
vktrailer-220787057_456356334
Наблюдатели
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Бывший в помощь»
Бывший в помощь
Трейлер
Кадр из сериала «Наследство»
Наследство
Трейлер
Кадр из сериала «Морозко»
Морозко
Трейлер
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Любовь до последнего»
Любовь до последнего
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь