Композитора «Бриллиантовой руки» возмутил анонс пародии на фильм

Композитор «Бриллиантовой руки» Александр Зацепин возмутился анонсом пародии на фильм. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».
«Я к этому отношусь негативно. Пародировать наших старых талантливых актеров — это кощунство какое-то! Как можно заменить, допустим, [Юрия] Никулина? Никто это смотреть не будет!» — сказала народный артист России.
Он также упомянул современную пародию «Кавказской пленницы», назвав ее неудачной.
Зацепин предложил создателям пародий на советское кино либо создавать новые фильмы, либо представлять старые в новом свете.
Напомним, ранее стало известно, что авторы «СамоИрония Судьбы!» и «Иван Васильевич меняет все!» снимут фильм по мотивам советской комедии «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая, картина выйдет 31 декабря на ТНТ.