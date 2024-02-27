По мотивам «Бриллиантовой руки» снимут новогодний фильм

Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука»

Фильм по мотивам советской комедии «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая выйдет на ТНТ 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Над созданием нового фильма будут работать авторы двух предыдущих новогодних проектов канала, переосмысляющих советскую классику: «СамоИрония судьбы!» и «Иван Васильевич меняет все!» — режиссеры Миша Семичев и Роман Ким, а также креативные продюсеры Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

Авторы обещают, что в новом фильме снова примут участие звезды, а в сценарий войдут шутки на актуальные темы и музыкальные номера, органично вплетенные в повествование.

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки признает, что вышедшая в 2022 году «СамоИрония судьбы!» была риском, который оправдался.

«В 2023-м все волновались и боялись, потому что невозможно держать эту планку два года подряд, будучи в конкуренции с каналами “федеральной тройки”. Но нам удалось добиться невероятного результата и с “Иваном Васильевичем”», — сказала она, добавив, что канал снова намерен превзойти себя и удивить зрителей.

Новогодний фильм «Иван Васильевич меняет все!» в день премьеры стал самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет с рейтингом 5,7% и самым популярным фильмом 2023 года на ТВ. После премьерного показа «Иван Васильевич меняет все!» был опубликован на платформах Premier и «Кинопоиск», где после новогодних каникул занял первое и второе места соответственно. На ТВ и стримингах фильм посмотрели более 42,5 миллиона человек.