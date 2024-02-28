Прокуратура начала расследование по факту изъятого у Алена Делона оружия

Ален Делон | Источник: Legion-Media.ru

Французская прокуратура начала предварительное расследование по факту оружия, которое было изъято из дома актера Алена Делона. Об этом сообщает газета Parisien.

По данным издания, у 88-летнего артиста не было разрешения на хранение оружия.

«Открыто предварительное расследование по статьям о незаконном хранении, приобретении и владении оружием категорий A, B и C», — отмечается в заявлении прокурора округа Жан-Седрика Го.

В ходе обыска, который состоялся 22 февраля после сигнала судьи по делам опеки, у актера было изъято 72 единицы огнестрельного оружия и три тысячи патронов. Помимо этого, на его вилле был обнаружен тир.