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30 января 2024, новость

Суд ограничил Алена Делона в правах

Французский актер помещен под опеку
Ален Делон
Ален Делон | Источник: Legion-Media.ru

Французского 88-летнего актера Алена Делона поместили под судебный надзор и ограничили в ряде прав, включая возможность распоряжаться имуществом. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Судья по делам опеки избрал данную меру после обращения адвокатов Делона и его дочери Анушки о необходимости оценить состояние здоровья актера. Суд постановил, что Делон может выполнять большинство привычных дел, исключая самые важные, среди которых продажа имущества. Этим будет заниматься назначенный судом человек, однако его личность не раскрывается. Он же будет помогать Делону улаживать вопросы в медицинской сфере.

Адвокат дочери актера приветствовал это решение. Сыновья Делона, которые обвиняли сестру в давлении на отца, не комментировали вердикт суда.

В начале января сообщалось, что один из сыновей Алена Делона, Ален-Фабьен, подал жалобу в суд на сестру за «злоупотребление неадекватным состоянием или слабостью уязвимого человека» в отношении отца. Другой сын Делона — Энтони — также обвинил Анушку в том, что она пытается вернуть отца в Швейцарию.

Ранее сообщалось, что сиделку Алена Делона подозревают в издевательском отношении к актеру.

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