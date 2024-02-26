Фильм на вечер: красивый, но горький байопик о жене Элвиса Пресли

Однажды на вечеринке 14-летняя Присцилла Болье, живущая в Германии, знакомится с 24-летним Элвисом Пресли, который проходит здесь военную службу. Разумеется, старшеклассница без памяти влюбляется в звезду рок-н-ролла, он становится для нее и спасением от одиночества, и лучшим другом. Но наступает время разлуки.
Элвису пора возвращаться в Америку, кажется, их отношениям пришел конец. Однако спустя время девушка получает от возлюбленного приглашение в Грейсленд, поместье Пресли в Мемфисе.
«Присцилла: Элвис и я» — история бурных отношений короля рок-н-ролла и его жены Присциллы Пресли, в которой любовь стремительно уступает место отчаянию, накрывающему героиню Кэйли Спэни в этом союзе.
Это антуражное и мечтательное, как и все работы Софии Копполы, кино с безупречно созданным настроением и возможностью полюбоваться красавцем Джейкобом Элорди в роли легенды.