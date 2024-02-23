Адабашьян вспомнил, как Михалкова лишили роли в пользу Янковского

Олег Янковский в фильме «Зеркало»

Драматург и режиссер Александр Адабашьян рассказал о том, как актер Олег Янковский получал роли без проб. Его цитирует aif.ru.

По словам режиссера, в картину «Щит и меч» Янковский попал после того, как жена режиссера Басова случайно его увидела в ресторане и увидела в нем героя фильма.

«Они уже запускались с “Щитом и мечом”, а одного из ключевых актеров так и не нашли. Басов при виде Янковского решил, что он физик или филолог, мол, не бывает таких лиц у актеров», — поделился он.

«[Увидел] сцену, как пьяный герой Янковского режет лимон, досмотрел картину до конца и пригласил Олега. Тарковский дал Олегу главную роль в “Зеркале” после того, как он зашел в его кабинет, — поразился, насколько Янковский похож на его отца поэта Арсения Тарковского», — объяснил он.