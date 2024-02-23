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23 февраля 2024, новость

Адабашьян вспомнил, как Михалкова лишили роли в пользу Янковского

Драматург отметил, что артист чудесным образом получал главные роли без проб
Олег Янковский в фильме «Зеркало»

Драматург и режиссер Александр Адабашьян рассказал о том, как актер Олег Янковский получал роли без проб. Его цитирует aif.ru.

По словам режиссера, в картину «Щит и меч» Янковский попал после того, как жена режиссера Басова случайно его увидела в ресторане и увидела в нем героя фильма.

«Они уже запускались с “Щитом и мечом”, а одного из ключевых актеров так и не нашли. Басов при виде Янковского решил, что он физик или филолог, мол, не бывает таких лиц у актеров», — поделился он.

Однажды, рассказал Адабашьян, актера и режиссера Никиту Михалкова лишили роли в фильме «Полеты во сне и наяву» в пользу Янковского. Режиссер Роман Балаян, переключая программы телевизора, случайно увидел фильм «Мы, нижеподписавшиеся» с Янковским.

«[Увидел] сцену, как пьяный герой Янковского режет лимон, досмотрел картину до конца и пригласил Олега. Тарковский дал Олегу главную роль в “Зеркале” после того, как он зашел в его кабинет, — поразился, насколько Янковский похож на его отца поэта Арсения Тарковского», — объяснил он.

Олег Янковский родился 23 февраля 1944 года на территории современного Казахстана, сегодня ему могло бы исполниться 80 лет

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