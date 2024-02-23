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23 февраля 2024, новость

Отмечается 80 лет со дня рождения Олега Янковского

23 февраля народному артисту СССР исполнилось бы 80 лет
Олег Янковский
Олег Янковский | Источник: PersonaStars

Выдающегося актера Олега Янковского не стало в мае 2009 года, но зрители до сих пор помнят артиста, который, по словам главного режиссера Ленкома Марка Захарова, «нес радость победы, дерзания и находил всегда целебное начало — в каждом персонаже, кого бы ни играл». По словам Захарова, Янковский был «красив, статен, высок, выразителен — он имел почти гипнотический контроль над залом».

Олег Иванович закончил Саратовское театральное училище. С 1965 года он играл на сцене Саратовского драматического театра, а в 1973 году по приглашению Марка Захарова перешел в московский театр имени Ленинского комсомола (Ленком). Янковский играл в спектаклях «В списках не значился» по Борису Васильеву, «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского, «Карманный театр» Жана Кокто, «Гамлет» Уильяма Шекспира, «Чайка» Антона Чехова, «Шут Балакирев» Григория Горина, «Tout pay? или Все оплачено» Ива Жамиака, «Диктатура совести» по пьесе Михаила Шатрова и др.

Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»
Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»

Янковский много снимался в кино. Его дебютной работой стала роль Генриха Шварцкопфа в военном фильме Владимира Басова «Щит и меч». Среди его других известных киноролей — красноармеец Андрей Некрасов в военной драме «Служили два товарища», Тихон Соколов в мелодраме «Сладкая женщина», Сергей Камышев в фильме «Мой ласковый и нежный зверь» и т. д. Артист также снимался в телеверсиях спектаклей Ленкома: «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт» и «Убить дракона». За роль в фильме Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву» Янковский был удостоен Государственной премии СССР.

Его последней работой в кино стала роль митрополита Филиппа в исторической кинокартине Павла Лунгина «Царь», а в театре — роль моряка Жевакина в спектакле «Женитьба». 18 февраля 2009 года актер в последний раз вышел в этой роли на сцену.

«Царь»
Кадр из фильма «Царь»

За большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность Янковский был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени.

Накануне россияне назвали лучшую роль Олега Янковского.

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Царь
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