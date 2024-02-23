Хабенский сообщил о готовности сняться в третьем сезоне «Метода»

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ, художественный руководитель — директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский сообщил ТАСС, что готов участвовать в третьем сезоне сериала «Метод».

«Если это вдруг случится, я с удовольствием с Юрием Быковым поработаю в этом материале», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности вернуться к роли Родиона Меглина.

Третий сезон сериала «Метод» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2025 году, над продолжением работает команда, создавшая 10 лет назад первый сезон, в том числе режиссер Юрий Быков, сообщили ТАСС ранее в пресс-службе «Кинопоиска». Производством третьего сезона «Метода» займется «Плюс студия» по формату продюсерской компании «Среда». Съемки начнутся летом 2024 года.

На творческом вечере в МХТ им. А. П. Чехова «Художественный разговор с художественным руководителем» Хабенский также подтвердил, что может выйти на съемочную площадку этого проекта. «Вроде бы возник интерес у Юры Быкова продолжить историю “Метода”. Если это действительно будет так, то с середины июня я начинаю отращивать бороду, это месяца два займет. И как раз с середины августа выхожу на съемочную площадку», — сказал он.

Отвечая на вопросы зрителей, актер отметил, что «со спокойным сердцем потихонечку» возвращается в кино. «Сейчас начались съемки фильма “Авиатор” по Евгению Водолазкину. Режиссер — Егор Кончаловский. Это большая интересная работа. Что получится, я не знаю, но команда актерская собралась неплохая», — добавил худрук.