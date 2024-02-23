Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
23 февраля 2024, новость

Хабенский сообщил о готовности сняться в третьем сезоне «Метода»

Съемки сериала начнутся летом 2024 года

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ, художественный руководитель — директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский сообщил ТАСС, что готов участвовать в третьем сезоне сериала «Метод».

«Если это вдруг случится, я с удовольствием с Юрием Быковым поработаю в этом материале», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности вернуться к роли Родиона Меглина.

Третий сезон сериала «Метод» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2025 году, над продолжением работает команда, создавшая 10 лет назад первый сезон, в том числе режиссер Юрий Быков, сообщили ТАСС ранее в пресс-службе «Кинопоиска». Производством третьего сезона «Метода» займется «Плюс студия» по формату продюсерской компании «Среда». Съемки начнутся летом 2024 года.

На творческом вечере в МХТ им. А. П. Чехова «Художественный разговор с художественным руководителем» Хабенский также подтвердил, что может выйти на съемочную площадку этого проекта. «Вроде бы возник интерес у Юры Быкова продолжить историю “Метода”. Если это действительно будет так, то с середины июня я начинаю отращивать бороду, это месяца два займет. И как раз с середины августа выхожу на съемочную площадку», — сказал он.

Отвечая на вопросы зрителей, актер отметил, что «со спокойным сердцем потихонечку» возвращается в кино. «Сейчас начались съемки фильма “Авиатор” по Евгению Водолазкину. Режиссер — Егор Кончаловский. Это большая интересная работа. Что получится, я не знаю, но команда актерская собралась неплохая», — добавил худрук.

Премьера детективно-психологического триллера «Метод» от продюсерской компании «Среда» состоялась в 2015 году, продолжение, которое снял Александр Войтинский, вышло спустя пять лет, в 2020 году. Роли неординарного следователя Родиона Меглина и его стажера Есении Стекловой исполнили Константин Хабенский и Паулина Андреева. О том, что над третьим сезоном «Метода» будет работать Юрий Быков, стало известно 16 февраля 2024 года.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Юрий Быков
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Паулина Андреева
Паулина Андреева
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский
Авиатор
Александр Войтинский
Александр Войтинский
Метод
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Претенденты»
Претенденты
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Ангелы района»
Ангелы района
Тизер-сцена
Кадр из сериала «Неверные»
Неверные
Трейлер
Собиратель душ
Собиратель душ
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ирландское желание»
Ирландское желание
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»
Роман Костомаров: Рожденный дважды
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Тизер-сцена
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь