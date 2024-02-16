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16 февраля 2024, новость

Стало известно, когда выйдет третий сезон «Метода» Юрия Быкова

К работе над продолжением детективного сериала вернется режиссер первого сезона
Юрий Быков
Юрий Быков

Режиссер Юрий Быков снимет третий сезон детективного сериала «Метод», премьеру планируют спустя 10 лет после выхода первого сезона. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

«Наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из "Метода" очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени», — заявил Быков.

Он отметил, что долгое время был убежден в том, что продолжать «Метод» не стоит, так как в первом сезоне была поставлена жирная точка. По словам кинематографиста, все это время ему периодически предлагали различные концепции продолжения сериала, но Быков видел в этом не переосмысление персонажей, а их эксплуатацию.

Сейчас же режиссер нашел способ, как показать в продолжении «Метода» реалистичный взгляд на современных маньяков и их ритм жизни. Третий сезон выйдет в российский прокат в 2025 году.

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