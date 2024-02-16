Стало известно, когда выйдет третий сезон «Метода» Юрия Быкова

Юрий Быков

Режиссер Юрий Быков снимет третий сезон детективного сериала «Метод», премьеру планируют спустя 10 лет после выхода первого сезона. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

«Наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из "Метода" очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени», — заявил Быков.

Он отметил, что долгое время был убежден в том, что продолжать «Метод» не стоит, так как в первом сезоне была поставлена жирная точка. По словам кинематографиста, все это время ему периодически предлагали различные концепции продолжения сериала, но Быков видел в этом не переосмысление персонажей, а их эксплуатацию.