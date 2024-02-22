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22 февраля 2024, новость

Звезда «Великолепного века» ответил на вопрос об отношении к Керему Бюрсину

Бурак Озчивит отметил, что хорошо относится к коллеге
Бурак Озчивит
Бурак Озчивит | Источник: Legion-Media.ru

Бурак Озчивит, недавно приехавший в Россию, в беседе с журналистами рассказал, как относится к Керему Бюрсину, звезде телехита «Постучись в мою дверь».

Актер сначала, шутя, заметил, что не понимает, о ком идет речь. Однако потом признался, что не конкурирует с коллегой. «Я вообще люблю его, и никакого соперничества между нами нет», — заявил Озчивит.

Кроме того, он поддержал тренд на адаптации турецких сериалов. Актер не против, если российские кинематографисты покажут свою версию многосерийного фильма «Черная любовь», в котором он исполнил главную роль.

Озчивит приехал в Москву в конце февраля, чтобы посетить концерт «Музыка турецких сериалов». В отеле турецкую звезду встретили с караваем и народными песнями.

Напомним, Бурак Озчивит — известный турецкий актер и модель. Он получил всемирную известность после выхода сериала «Великолепный век», в котором сыграл одну из главных и ярких ролей.

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